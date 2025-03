Politica Anamaria Gavrilă s-a ținut de cuvânt. Lidera POT s-a retras din cursa pentru Cotroceni







Anamaria Gavrilă a depus o cerere la Biroul Electoral Central pentru retragerea din competiția pentru funcția de Președinte al României. Acest lucru a fost necesară pentru a evita apariția numelui său pe buletinul de vot, având în vedere că atât BEC, cât și Curtea Constituțională îi validaseră candidatura.

Anamaria Gavrilă s-a retras din cursa prezidențială

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a anunțat anterior retragerea sa din competiția pentru funcția de Președinte al României, pentru a-i oferi șanse mai mari lui George Simion, liderul AUR. Aceasta a menționat că se retrage pentru a nu apărea pe buletinul de vot și pentru a evita împărțirea voturilor.

„S-a luat hotărârea ca împreună să îl susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partid, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu și să susținem această mișcare, dându-i toate șansele.

Așadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile. Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidați pe care îi avem pe buletinul de vot și noi trebuie să alegem cu sufletul și să înțelegem și să respectăm decizia domnului Călin Georgescu, pe care a luat-o împreună cu noi”, a declarat aceasta.

Simion: „Ducem mișcarea suveranistă mai departe și continuăm ce am început”

În cadrul anunțului, George Simion a precizat că această alegere nu a fost făcută din cauza unei persoane, ci pentru „un principiu”.

„Ducem mișcarea suveranistă mai departe și continuăm ce am început. Vom fi în fiecare zi împreună și vom fi împreună cu voi uniți în conștiință, uniți în cuget și simțiri. Mergem până la capăt! Nu este vorba de o persoană, ci de un principiu. Doamne ajută!”, a susținut Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale.