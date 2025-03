International Fostul consilier al lui Putin: Ne vom extinde în toate direcțiile, atât cât ne va permite Dumnezeu







Vladislav Surkov, fostul consilier al lui Putin, a vorbit despre obiectivele Rusiei. Considerat una dintre cele mai misterioase figuri ale Moscovei, el a precizat că Ucraina este o entitate politică artificială.

Surkov susține că Ucraina poate fi preluată doar prin forță. De altfel, fostul consilier al lui Putin și-a menținut declarațiile făcute înaintea invaziei.

Vladislav Surkov a adus în prim plan implicarea SUA în soluționarea conflictului.

„Da, în ultimele săptămâni, Statele Unite au declanșat o furtună verbală asupra Europei. Dar, deocamdată, este doar provocare și trash talk. Partea esențială urmează. Washingtonul iese din stagnare. Însă trebuie să treacă și prin reconstrucție și noua gândire”, a explicat Surkov, într-un interviu acordat publicației L’ Express.

Întrebat dacă NATO și Uniunea Europeană se vor prăbuși, fostul consilier a ezitat să ofere un răspuns ferm. În opinia sa, victoria Rusiei ar duce la distrugerea militară și diplomatică a Ucrainei.

„Distrugerea militară sau militaro-diplomatică a Ucrainei. Împărțirea acestui cvasi-stat artificial în fragmentele sale naturale. Pot exista manevre, încetiniri și pauze pe parcurs. Dar acest obiectiv va fi atins”

Rusia are aceleași obiective

-Au evoluat obiectivele Rusiei în Ucraina din 24 februarie 2022?

V.S.: Obiectivele strategice nu s-au schimbat, dar cele tactice s-au ajustat pe măsură ce strategia a fost implementată. Pentru Rusia, expansiunea permanentă nu este doar o altă idee, ci o condiție existențială a existenței noastre istorice.

-Care sunt granițele Rusiei?

V.S.: Am construit o ideologie oficială bazată pe conceptul de „lume rusă”, care exista deja în cercurile filozofice. Lumea rusă nu are granițe. Ea există oriunde se simte influența rusă, sub o formă sau alta: culturală, informațională, militară, economică, ideologică sau umanitară... Cu alte cuvinte, peste tot.

Concentrarea influenței noastre variază de la o regiune la alta, dar nu este niciodată zero. Așadar, ne vom extinde în toate direcțiile, atât cât ne va permite Dumnezeu și resursele noastre. Important este să nu ne lăsăm duși de val și să nu încercăm să înghițim un teritoriu prea mare.

-Această viziune lasă puțin loc pentru voința popoarelor. Ce se întâmplă dacă nu vor să facă parte din această „lume rusă”?

V.S.: Nu văd în răspunsul meu anterior nicio negare a subiectivității popoarelor. Europa a fost cea care a ignorat voința poporului ucrainean, sprijinind două lovituri de stat la Kiev. În 2014, de exemplu, mai mult de jumătate dintre ucraineni vorbeau rusă zilnic, atât la muncă, cât și acasă. Mai puțin de jumătate dintre ei susțineau integrarea în Uniunea Europeană, iar și mai puțini doreau aderarea la NATO. Occidentul încearcă să supună Ucraina împotriva voinței majorității populației sale, fără ca cineva să înțeleagă de ce. Și în timp ce vorbim, arme europene, inclusiv franceze, sunt folosite împotriva țării mele pentru a sprijini regimul marionetă de la Kiev. Acest regim nu se bazează pe majoritatea ucrainenilor, ci pe o minoritate anti-rusă și pro-occidentală.

-Nu credeți că războiul a consolidat națiunea ucraineană și o identitate „anti-rusă”, inclusiv în rândul ucrainenilor vorbitori de rusă?

V.S.: Ucraina este o entitate politică artificială, formată din trei regiuni foarte diferite: sudul și estul, care sunt rusești; centrul, care este mixt; și vestul, care este anti-rus. Ele nu s-au înțeles niciodată. Războiul din Ucraina va separa rușii de anti-ruși, sau, parafrazând Evanghelia, „oii de capre”. Anti-rușii nu vor dispărea, dar vor fi limitați la teritoriul lor istoric și nu se vor mai extinde pe pământ rusesc.

Fostul consilier al lui Putin, despre viitorul Europei

-Ce viitor vedeți pentru Europa?

V.S.: UE s-a extins haotic și imprudent. A ales cantitatea în detrimentul calității. Rezultatul este o structură guvernamentală obeză, care nu produce decât jumătăți de măsură. Acum, Europa trebuie să decidă: este un stat sau nu?

UE a fost creată pe ruinele URSS-ului. Politicienii săi au devenit obsedați de expansiune. Poate că euro-putiniștii și euro-trumpiștii vor revitaliza Europa. Dacă vreți să vedeți viitorul Franței și al celorlalte state europene, citiți Supunere de Michel Houellebecq.