ÎCCJ, verdict în dosarul senatorului cu CV fals. Paul Ciprian Pintea, prins fără permis de două ori

Senatorul Paul Ciprian Pintea aşteaptă, luni, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care urmează să se pronunţe după două amânări. Ales pe listele POT, senatorul a fost condamnat pentru conducere fără permis. După această condamnare, el a fost prins din nou la volan, deşi nu avea dreptul să conducă. Paul Ciprian Pintea a făcut apel la decizia instanţei supreme prin care fusese condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare.

Pe 8 decembrie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să amâne, pentru 19 ianuarie, soluţionarea apelului depus de senatorul Paul Ciprian Pintea.

Apelul vizează condamnarea pronunţată în aprilie anul trecut, când instanţa supremă i-a aplicat o pedeapsă de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani, pentru că a condus un autoturism în timp ce avea permisul suspendat.

Între timp, în luna noiembrie, senatorul a fost din nou conducând fără permis. Prin urmare, a fost deschis un nou dosar penal, care va fi trimis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în contextul statutului său de parlamentar. Pronunţarea în acest dosar a fost stabilită pentru 19 ianuarie 2026. „În temeiul art. 335 alin. (2) C.pen., condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian (...) la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. În temeiul art. 89 C.pen., dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024”, se arăta în minuta ICCJ.

Obligat să presteze muncă în folosul comunității Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis condamnarea lui Paul Ciprian Pintea pentru conducerea unui vehicul în perioada în care dreptul de a conduce îi era suspendat. Instanţa i-a aplicat o pedeapsă de 9 luni de închisoare şi a anulat amânarea unei sancţiuni anterioare de un an şi două luni, stabilită de Judecătoria Zalău.

Magistraţii au dispus contopirea pedepselor şi au stabilit o condamnare finală de un an şi cinci luni de închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată, fiind fixat un termen de supraveghere de doi ani. Totodată, senatorul a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Zalău sau la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Hotărârea a fost contestată cu apel şi a ajuns pe masa completului de 5 judecători.

Pe numele senatorului a fost deschis un nou dosar penal pentru conducere fără drept, dosar care va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere calitatea sa de parlamentar. În plus, el a fost sancţionat contravenţional pentru refuzul de a opri la semnalul poliţiei rutiere.

Paul Ciprian Pintea a devenit senator în toamna anului trecut, după ce a fost ales pe listele POT, iar în prezent activează ca parlamentar neafiliat. Numele său a atras atenţia publică în urma apariţiei unor neconcordanţe în CV-ul oficial, legate de parcursul educaţional.

În biografia publicată pe site-ul Senatului, Pintea indica, potrivit HotNews, că ar fi urmat cursurile Liceului Mihai Viteazul din Zalău în perioada 2000–2004, deşi la începutul acelui interval avea doar 12 ani şi 10 luni. Ulterior, datele au fost modificate, fiind menţionată perioada 2001–2005, despre care susţinea că s-a încheiat cu obţinerea diplomei de bacalaureat.

Modificări au apărut şi în ceea ce priveşte studiile postliceale. Iniţial, senatorul menţiona că în 2024 a început cursuri online de „business management”, de tip Cambridge, la „Academic Singles” – Business Academy. După ce mai mulţi utilizatori au semnalat pe reţelele sociale că „Academic Singles” este, de fapt, un site de dating, această referire a fost eliminată din CV, potrivit Snoop.ro.