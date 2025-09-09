International Oficial, Fancois Bayrou nu mai e premierul Franței. Cine are șanse să-i ia locul







Francois Bayrou (74 de ani) și-a prezentat demisia, astăzi, și nu mai este premierul Franței, după cum anunță Reuters. Mandatul său, de nouă luni, a ajuns la capăt de drum, luni seară, atunci atunci când Guvernul din Hexagon nu a fost girat de Parlament. Criza politică franceză este la apogeu. Președintele Emmanuel Macron este nevoit să caute un nou prim-ministru.

Misiunea viitorului șef al Executivului este una mai mult decât ingrată. Pentru că premierul va trebui să convingă Parlamentul să adopte bugetul pentru anul 2026. Într-un context disificl, în care Franţa se află sub o mare presiune pentru a reduce un deficit care se ridică la aproape dublul plafonului de 3% al Uniunii Europene. Dar şi o datorie echivalentă cu 114% din PIB.

Sebastien Lecornu, ministru al Apărării, din partidul Renaissance, se număra printre cele vehiculate pentru funcţia de prim-ministru. Din câte se pare, președintele Macron ia în considerare şi posibilitatea de a alege o persoană de centru-stânga sau a unui tehnocrat, conform sursei citate.

Din punct de vedere tehnic, în Hexagon nu există legi care să stabilească pe cine ar trebui să aleagă preşedintele sau cât de repede trebuie să o facă. O sursă guvernamentală a declarat că Emmanuel Macron, care se află în funcţie din 2017, ar putea numi noul prim-ministru chiar astăzi.

Jordan Bardella, preşedintele partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), ar reprezenta un nume popular pentru funcţia de viitor prim-ministru al Franţei. Asta arată un sondaj realizat de RTL care a fost publicat marţi.

43% dintre respondenți ar dori să-l vadă în această funcţie, în timp ce şefa RN, Marine Le Pen, şi ministrul conservator de interne, Bruno Retailleau, au primit fiecare 36% din răspunsurile pozitive.

RN face presiuni asupra lui prședintelui, ca să demisioneze sau să convoace alegeri legislative anticipate. Sondajele arată că o mare majoritate a alegătorilor ar primi cu bucurie oricare dintre aceste rezultate,