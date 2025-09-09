International

Oficial, Fancois Bayrou nu mai e premierul Franței. Cine are șanse să-i ia locul

Oficial, Fancois Bayrou nu mai e premierul Franței. Cine are șanse să-i ia loculFrançois Bayrou / sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Francois Bayrou (74 de ani) și-a prezentat demisia, astăzi, și nu mai este premierul Franței, după cum anunță Reuters. Mandatul său, de nouă luni, a ajuns la capăt de drum, luni seară, atunci atunci când Guvernul din Hexagon nu a fost girat de Parlament. Criza politică franceză este la apogeu. Președintele Emmanuel Macron este nevoit să caute un nou prim-ministru.

Francois Bayrou și-a depus mandatul astăzi

Misiunea viitorului șef al Executivului este una mai mult decât ingrată. Pentru că premierul va trebui să convingă Parlamentul să adopte bugetul pentru anul 2026. Într-un context disificl, în care Franţa se află sub o mare presiune pentru a reduce un deficit care se ridică la aproape dublul plafonului de 3% al Uniunii Europene. Dar şi o datorie echivalentă cu 114% din PIB.

Sebastien Lecornu, ministru al Apărării, din partidul Renaissance, se număra printre cele vehiculate pentru funcţia de prim-ministru. Din câte se pare, președintele Macron ia în considerare şi posibilitatea de a alege o persoană de centru-stânga sau a unui tehnocrat, conform sursei citate.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: Facebook

Cine va prelua o misiune ce pare a fi imposibilă

Din punct de vedere tehnic, în Hexagon nu există legi care să stabilească pe cine ar trebui să aleagă preşedintele sau cât de repede trebuie să o facă. O sursă guvernamentală a declarat că Emmanuel Macron, care se află în funcţie din 2017, ar putea numi noul prim-ministru chiar astăzi.

ANAF avertizează asupra mesajelor false care vizează contribuabilii și sunt trimise în numele instituției
ANAF avertizează asupra mesajelor false care vizează contribuabilii și sunt trimise în numele instituției
Alexandru Bălan, spionul care a pust în pericol securitatea națională, a fost reținut și audiat la DIICOT
Alexandru Bălan, spionul care a pust în pericol securitatea națională, a fost reținut și audiat la DIICOT

Jordan Bardella, preşedintele partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), ar reprezenta un nume popular pentru funcţia de viitor prim-ministru al Franţei. Asta arată un sondaj realizat de RTL care a fost publicat marţi.

Lui Macron i se cere să demisioneze

43% dintre respondenți ar dori să-l vadă în această funcţie, în timp ce şefa RN, Marine Le Pen, şi ministrul conservator de interne, Bruno Retailleau, au primit fiecare 36% din răspunsurile pozitive.

RN face presiuni asupra lui prședintelui, ca să demisioneze sau să convoace alegeri legislative anticipate. Sondajele arată că o mare majoritate a alegătorilor ar primi cu bucurie oricare dintre aceste rezultate,

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:29 - Teroriștii Hamas, loviți de Israel în Qatar. Liderii organizației au supraviețuit. Update
20:25 - Polonia a reținut un agent din Belarus cu ajutor de la autoritățile din România și Cehia
20:17 - Gherasimov a primit Ordinul pentru Curaj. CPI îl vânează pentru crime de război
20:09 - Apare un nou model de asistență maternală. Va sprijini copiii cu dizabilități
19:56 - ANAF avertizează asupra mesajelor false care vizează contribuabilii și sunt trimise în numele instituției
19:47 - Înscrierea copiilor la școală în România, sub media OECD

Proiecte speciale