Oficial, Fancois Bayrou nu mai e premierul Franței. Cine are șanse să-i ia locul
- Nicolae Comănescu
- 9 septembrie 2025, 19:30
Francois Bayrou (74 de ani) și-a prezentat demisia, astăzi, și nu mai este premierul Franței, după cum anunță Reuters. Mandatul său, de nouă luni, a ajuns la capăt de drum, luni seară, atunci atunci când Guvernul din Hexagon nu a fost girat de Parlament. Criza politică franceză este la apogeu. Președintele Emmanuel Macron este nevoit să caute un nou prim-ministru.
Francois Bayrou și-a depus mandatul astăzi
Misiunea viitorului șef al Executivului este una mai mult decât ingrată. Pentru că premierul va trebui să convingă Parlamentul să adopte bugetul pentru anul 2026. Într-un context disificl, în care Franţa se află sub o mare presiune pentru a reduce un deficit care se ridică la aproape dublul plafonului de 3% al Uniunii Europene. Dar şi o datorie echivalentă cu 114% din PIB.
Sebastien Lecornu, ministru al Apărării, din partidul Renaissance, se număra printre cele vehiculate pentru funcţia de prim-ministru. Din câte se pare, președintele Macron ia în considerare şi posibilitatea de a alege o persoană de centru-stânga sau a unui tehnocrat, conform sursei citate.
Cine va prelua o misiune ce pare a fi imposibilă
Din punct de vedere tehnic, în Hexagon nu există legi care să stabilească pe cine ar trebui să aleagă preşedintele sau cât de repede trebuie să o facă. O sursă guvernamentală a declarat că Emmanuel Macron, care se află în funcţie din 2017, ar putea numi noul prim-ministru chiar astăzi.
Jordan Bardella, preşedintele partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), ar reprezenta un nume popular pentru funcţia de viitor prim-ministru al Franţei. Asta arată un sondaj realizat de RTL care a fost publicat marţi.
Lui Macron i se cere să demisioneze
43% dintre respondenți ar dori să-l vadă în această funcţie, în timp ce şefa RN, Marine Le Pen, şi ministrul conservator de interne, Bruno Retailleau, au primit fiecare 36% din răspunsurile pozitive.
RN face presiuni asupra lui prședintelui, ca să demisioneze sau să convoace alegeri legislative anticipate. Sondajele arată că o mare majoritate a alegătorilor ar primi cu bucurie oricare dintre aceste rezultate,
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.