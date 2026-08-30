Partidul AUR anunță că intenționează să propună modificarea Constituției României, astfel încât perioadele de criză politică să fie limitate prin termene clare. Formațiunea susține că actualul cadru constituțional permite prelungirea blocajelor politice și consideră necesară introducerea unor mecanisme care să oblige instituțiile statului să acționeze într-un interval precis.

Decizia a fost luată la Consiliul Național de Conducere al partidului, reunit în județul Mehedinți. Potrivit AUR, România se află de 117 zile fără un Guvern cu puteri depline, situație pe care partidul o consideră o vulnerabilitate a actualelor prevederi constituționale.

Una dintre modificările propuse vizează atribuțiile președintelui în procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru. AUR dorește stabilirea unui termen maxim în care șeful statului să facă nominalizarea. Formațiunea susține că depășirea acestui termen ar trebui să producă automat încetarea mandatului prezidențial.

„Dacă președintele are atribuția constituțională de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru, trebuie să existe și o limită de timp în care această atribuție să fie exercitată”, transmite formațiunea.

AUR mai propune ca Parlamentul să fie dizolvat de drept în cazul în care nu reușește să acorde votul de încredere pentru formarea unui nou Guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură și după respingerea a cel puțin două propuneri de Guvern.

Partidul critică actuala situație politică și susține că România nu ar trebui să rămână pentru perioade îndelungate cu un Executiv demis.

În comunicatul transmis după ședința conducerii, AUR afirmă că mecanismele constituționale trebuie să ofere o soluție atunci când partidele și instituțiile nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară.

Formațiunea susține că revenirea la urne trebuie să fie posibilă atunci când negocierile politice eșuează și afirmă că nici președintele, nici Parlamentul nu ar trebui să poată menține țara într-un blocaj pe termen nedeterminat.

Propunerile anunțate de AUR ar presupune o revizuire a Constituției, procedură care necesită parcurgerea unor etape parlamentare laborioase și complicate politic și, ulterior, aprobarea prin referendum.