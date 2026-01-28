Justitie

O femeie și un bărbat, reținuți în București pentru abuz asupra minorilor. Printre victime, fratele vitreg al femeii

Din cuprinsul articolului

O femeie şi un bărbat din Bucureşti, în vârstă de 21 şi 28 de ani, au fost reţinuţi miercuri pentru pornografie infantilă. Aceştia sunt acuzaţi că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite, stocând ulterior materialele în telefoanele mobile. Ancheta vizează şi violul şi agresiunea sexuală asupra fratelui vitreg al femeii, în vârstă de opt ani, precum şi încălcarea ordinului de protecţie emis în noiembrie 2025. Cei doi urmează să fie prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Detalii din anchetă

Potrivit Poliţiei Capitalei, procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, au desfăşurat reţinerea în cadrul unui dosar de pornografie infantilă.

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, în lunile aprilie şi iulie 2024, profitând de imposibilitatea unei victime minore (8 ani) de a-şi exprima voinţa, inculpata a întreţinut cu aceasta acte de natură sexuală, context în care a realizat, cu telefonul mobil, mai multe filmări, pe care le-a stocat în acelaşi dispozitiv. Cu privire la inculpat, cercetările au stabilit că acesta a deţinut şi stocat într-un sistem informatic mai multe fişiere, conţinând filmări cu minori aflaţi în ipostaze sexuale explicite”, au precizat anchetatorii.

Bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție

Anchetatorii au mai stabilit că bărbatul a încălcat în mod repetat ordinul de protecţie emis de Judecătoria Sectorului 5 pe o perioadă de 6 luni, la 3 noiembrie 2025, la solicitarea femeii. Ordinul prevedea păstrarea unei distanţe minime de 200 de metri faţă de aceasta, obligaţie pe care nu a respectat-o, contactând-o telefonic şi prin aplicaţii online. Potrivit unor surse judiciare, băiatul de opt ani agresat sexual este fratele vitreg al femeii.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Activităţile judiciare au fost realizate cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, precum şi al luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din Poliţia Capitalei.

