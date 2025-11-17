Mare dilemă la Antena 1. Decizia cu care postul TV poate de lovitura. Cum ar putea câștiga Prima TV

Naționala de fotbal a României e nevoită să treacă prin două meciuri de baraj pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Elevii lui Mircea Lucescu trebuie să câștige semifinala play-off-ului, apoi finala. Cu siguranță, „tricolorii” vor juca în deplasare la data de 26 martie. Apoi, în funcție de tragerea la sorți, programată joi, 20 noiembrie, se va stabili dacă România va evolua în finală, acasă sau în deplasare.

Se fac calcule frenetice nu numai în rândul suporterilor, oficialilor și ziariștilor. Miza este uriașă și pentru reprezentanții posturilor TV Antena 1 și Prima TV, conform celor de la golazo.ro.

Prima televiziune a achiziționat drepturile TV pentru unul dintre meciurile de baraj. Dar, există o mare dilemă. Dacă v a transmite semifinala, finala, adică meciul decisiv pentru calificarea la Mondial, va reveni celor de la Prima TV. Există însă și posibilitatea ca naționala să nu treacă de primul hop. Iar cei de la Antena 1, în cazul în care decid să transmită finala, să rămână cu buza umflată. Semifinala fiind transmisă de Prima TV.

Decizia va fi luată joi, după desfășurarea tragerii la sorți în urma căreia România va afla exact cu cine va juca primul meci și, dacă e cazul, și pe cel de-al doilea. E posibil ca oficialii de la Antena 1 să nu riște și să aleagă transmiterea semifinalei.

România joacă, marți, de la ora 21.45, la Ploiești (în direct la Antena 1) ultimul meci din preliminariile CM, contra reprezentativei statului San Marino. Jocul este fără miză și vine într-un context extrem de prost. Atmosfera la echipa națională este extrem de tensionată, după ratarea calificării la turneul final, direct din grupă. Tot marți, Austria, lidera cu 18 puncte, va juca pe teren propriu împotriva Bosinei (16 puncte).

Viitorul lui Mircea Lucescu este în continuare incert. Selecționerul s-a enervat, azi, și a spus că el nu poate fi demis, ci se poate demite singur. „Eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nicio problemă!”, a spus Lucescu.