Monden Dan Capatos, pe masa de operație. Diagnostic și intervenție sub anestezie totală







Dan Capatos a fost diagnosticată cu un polip pe corzile vocale, o leziune benignă care se formează pe corzile vocale, și urmează să se opereze. Prezentatorul a declarat că medicii îi vor face anestezie totală.

Dan Capatos urmează să se opereze

„Bine v-am regăsit! Nu am ascuns nimic niciodată de telespectatori, și ar fi și culmea să mă apuc acum. Ne știm de prea mult timp. O să vă spun adevărul verde-n față. Asta este noua mea voce până în momentul în care va trebui să mă operez.

Am un polip pe coarda vocală. Aceasta este vocea mea și îmi cer scuze, dar până la urmă nu am ce să fac. Operația este una care înseamnă anestezie totală, intubare”, a declarat Dan Capatos în cadrul emisiunii Un show păcătos.

Suferă de o afecțiune gravă

Prezentatorul a mai spus că suferă de hipertensiune arterială încă din copilărie. În urmă cu câțiva ani, în timpul unei vacanțe, a avut un accident vascular cerebral (AVC) și a ajuns de urgență la spital. El a povestit că a început să nu mai vadă bine și să-i clipească imaginea.

De atunci, prezentatorul nu pleacă de acasă fără pastile. El a declarat că s-a speriat foarte tare când a făcut AVC și să putea să i se spargă un vas de sânge și să rămână ca o legumă.

Dan Capatos nu pleacă fără pastile de acasă

„Eu am și acum pastila. O am în geantă tot timpul. Are un efect să îți coboare repede tensiunea. La mine deja se instalase atacul cerebral. Ideea era dacă se sparge vasul sau… Dacă se spărgea rămâneam praf pe stânga. Eram și undeva în Italia, abia aterizasem, într-o zonă destul de prost reprezentată medical.

Spaima reală te face să te blochezi. S-a întâmplat acum trei ani când plecam într-o vacanță.(…) E clar că ritmul acesta contribuie foarte mult la degradarea mea medicală”, a mai spus Dan Capatos.