Monden

Gina Pistol și lupta cu depresia: O simțeam în fiecare celulă a corpului meu

Gina Pistol și lupta cu depresia: O simțeam în fiecare celulă a corpului meuGina Pistol. Sursa foto: Instagram
Gina Pistol a povestit la un podcast faptul că s-a luptat cu depresia și că nu este tocmai floare la ureche să faci acest lucru. Drept urmare ea a explicat că femeile care trec prin acest lucru trebuie protejate.

Gina Pistol a trecut printr-o depresie cruntă

Prezentatoarea a explicat că știe să facă diferența între zile rele și zile cumplite. Nu de alta, dar copilăria ei nu a fost scutită de probleme, mai ales de ordin financiar. A vrut să sublinieze acest lucru pentru a arăta cât de complicată a fost lupta cu depresia. ”Am fost un copil sărac. Au fost ani când nu am avut un leu în buzunar.

Dar anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea. M-am luptat așa: cu depresia de după naștere, care, oameni buni, există. Nu e că-mi imaginam eu sau că aș juca o depresie acum pentru atenție. Nu este vorba despre așa ceva, o simțeam. În fiecare celulă din corpul meu”, a povestit soția lui Smiley.

Ce i-a pus capac

Pe lângă depresie, Gina s-a mai confruntat și cu alte provocări. ”Am avut și două episoade de covid în același an. Și pe lângă asta am avut și un bornout.

Că eu în timpul acesta mamă fiind, mai aveam și filmări, mai aveam și campanii, mă mai ocupam și de casă”, a explicat prezentatoare. Cu toate acestea în cele din urmă a scos-o la capăt, iar anul acesta parcă s-a reinventat.

Cum a slăbit Gina cu zer

Prezentatoarea a explicat că și-a revenit după toate aceste încercări iar acum este într-o formă de zile mari. Mai ales că a reușit să slăbească spectaculos cu o cură cu zer. Este vorba despre un produs procesat într-un anume fel pentru a susține organismul cu minerale, dar fără calorii. În acest fel, Gina și-a revenit la silueta de dinainte de naștere și este foarte încântată de modul în care arată acum.

