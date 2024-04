Monden Gina Pistol a dezvăluit minunea care a ajutat-o să rămână însărcinată







Gina Pistol a mărturisit că minunea care a ajutat-o să rămână însărcinată a fost brâul Maicii Domnului adus de Smiley de pe Muntele Athos. Cei doi își pierduseră sperața de a avea un copil deoarece toți medicii au spus că nu sunt sanșe. Dar Gina Pistol și Smiley a avut încredere că vor reuși, iar acum nu pot decât să mulțumească lui Dumnezeu pentru copilul minunat pe care-l au.

Gina Pistol a purtat brâul Maicii Domnului și s-a rugat zilnic

Gina Pistol a încercat tot felul de tratamente, dat totul părea în zadar. Nici medicii nu i-au dat speranțe, și totuși astăzi o au pe Josephine. Este convinsă că purtarea brâului Maicii Domnului adus de pe Muntele Athos a ajutat-o să rămână însărcinată.

Gina Pistol. Sursa foto: Facebook

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a mărturisit Gina în podcastului lui Damian Drăghici.

Smiley: Să știți că treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de mai mulți ani, iar în urmă cu 3 ani au devenit părinți. Smiley a povestit, de asemenea, că rugăciunea a ajutat-o pe Gina Pistol să-și îndeplinească visul de a avea un copil.

„Să știți că treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate. Pentru că sunt o grămadă de oameni pe care îi vezi – speakeri motivaționali, preoți, șamani – care îți spun despre aceleași lucruri: puterea cuvântului, puterea rugăciunii, puterea credinței”, a delcarat Smiley.

Gina Pistol. Sursa foto: Facebook

Gina Pistol s-a rugat zilnic câte 40 de minute

Smiley a povestit că Gina Pistol s-a rugat zilnic, și nu pe repede-înainte, ci câte 40 de minute pe zi. Artistul a mai spus că „este foarte important să ai credință cu adevărat, nu doar așa”.

„Și într-adevăr așa este. Gina s-a rugat în fiecare zi a sarcinii ei. Și nu pe repede-înainte, rugăciune de 40 de minute. Și trebuie să și înțelegi cum să faci rugăciunea. Dar sunt lucruri foarte adevărate. Este foarte important să ai credință cu adevărat, nu doar așa… Avem atâtea exemple. Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare. Sunt oameni care au credință și fac sacrificii pentru ceea ce cred. La fel e și cu succesul, cu absolut tot”, a mai spus Smilei, potrivit wowbiz.ro.