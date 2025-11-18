De ce refuză Smiley să cânte de Crăciun. Regula este clară

Smiley intră în perioada Sărbătorilor cu o regulă clară, neschimbată de ani buni: nu cântă nici de Crăciun, nici de Paște. Deși finalul de an este, pentru majoritatea artiștilor, cea mai aglomerată perioadă, el preferă să rezerve zilele de sărbătoare pentru familie și să-și concentreze activitatea în jurul Revelionului.

„Am un concert de Revelion. Atât!” Iar în privința Crăciunului lucrurile sunt și mai clare: „De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște! Deocamdată nu am stabilit unde facem, dar o să văd.”

În noiembrie, el a bifat două dintre cele mai spectaculoase concerte ale carierei, reunite sub titlul „Armonie” și susținute la Sala Palatului, cu casa închisă. Artistul a urcat pe scenă alături de o orchestră impresionantă, formată din 70 de muzicieni dirijați de maestrul Daniel Jinga, într-un show care a atras remarcile publicului încă de la primele acorduri.

La scurt timp după aceste evenimente, Smiley a ajuns la filmările pentru Protevelion 2026, unde a povestit deschis despre tradițiile sale, planurile pentru anul ce vine și numărul concertelor pe care le va susține în noaptea dintre ani.

Pentru telespectatorii care se pregătesc de noaptea dintre ani în fața televizorului, Smiley a promis un program cu energie bună și atmosferă clasică, reinterpretată pentru publicul de azi.

„Va fi foarte distractiv, o grămadă de oameni care cântă, care spun glume. E clasic, dar pe nou cumva. Are de toate. Are exact flavour-ul (n.r.: savoarea) acela de revelioane pe care le priveam când eram mici.”

2025 a fost pentru el un an dens, încărcat de proiecte și apariții, însă artistul a spus că îl privește cu recunoștință: „A fost un an foarte încărcat, am făcut multe lucruri și sunt bucuros că le-am dus pe toate până la capăt. Cred că 2026 va fi la fel de încărcat și probabil că se vor vedea rezultatele muncii depuse anul acesta.”

Despre dorințele pentru anul viitor, Smiley nu caută nimic spectaculos, ci preferă să se bucure de ce are deja: „Nu-mi doresc ceva neapărat. Trăiesc frumos, mă bucur de tot ce mi se întâmplă, îmi creez experiențe noi, mă bucur de viața de familie și de viața mea profesională”, a spus el pentru Click.