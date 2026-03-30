Survivor, lider de audiență. La ce se mai uită românii în weekend, topul emisiunilor
- Emma Cristescu
- 30 martie 2026, 19:02
Emisiunea Survivor de pe Antena 1 a dominat audiențele în weekendul 28-29 martie 2026, plasând postul pe prima poziție în topul televiziunilor. Reality-show-ul a reușit să atragă peste un milion de telespectatori în medie pe minut, menținând interesul publicului pe tot parcursul celor două seri.
Emisiunea Survivor a dominat audiențele
Sâmbătă, 28 martie, aproape 1,1 milioane de români au urmărit Survivor, iar în minutul de maximă audiență, la ora 21:09, circa 1,4 milioane de telespectatori așteptau să afle cine părăsește competiția. Eliminarea serii a fost marcată de plecarea lui Loredana Pălănceanu, cunoscută ca „Profa de mate”.
La nivelul orașelor, Antena 1 a avut un avans de aproape 180.000 de telespectatori față de Pro TV, iar în rândul publicului comercial, cu vârste între 21 și 54 de ani, diferența a fost de sub 25.000 de persoane, dar totuși favorabilă stației.
Audiențele sâmbătă pe intervalul 20:00-23:25 la nivel național au arătat astfel: Antena 1 – 1.090.000 persoane (6,3 rating, 18,5% share), urmat de Pro TV – 962.000 persoane (5,5 rating, 16,3% share), iar Kanal D a ocupat locul trei cu 512.000 de telespectatori. În mediul urban, Antena 1 a atras 616.000 de persoane, iar pe segmentul comercial 232.000.
A fost lider de audiență și duminică
Duminică, 29 martie, Survivor a continuat să fie lider, cu aproape aceeași medie de 1,1 milioane de telespectatori pe minut. Vârful de audiență s-a înregistrat la ora 22:00, cu peste 1,4 milioane de persoane cu ochii pe jocul serii.
În top trei posturi la nivel național s-au situat: Antena 1, Pro TV (care a difuzat filmele „Groenlanda” și „Dispariția lui Knox”) și Kanal D cu „Roata Norocului”. Interesant a fost și randamentul postului Film Cafe, care a atras atenția cu filmele „Garda de corp” și „Răzbunare în orașul morții”.
Audiențe la nivel național
La nivel național, audiențele duminică au fost: Antena 1 – 1.089.000 telespectatori (6,3 rating, 17,1% share), Pro TV – 950.000 (5,4 rating, 14,9% share), Kanal D – 696.000. În mediul urban, Antena 1 a înregistrat 609.000 de persoane, iar pe segmentul comercial 261.000, consolidând astfel supremația emisiunii în weekend.
