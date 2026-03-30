Survivor, lider de audiență. La ce se mai uită românii în weekend, topul emisiunilor

Emisiunea Survivor de pe Antena 1 a dominat audiențele în weekendul 28-29 martie 2026, plasând postul pe prima poziție în topul televiziunilor. Reality-show-ul a reușit să atragă peste un milion de telespectatori în medie pe minut, menținând interesul publicului pe tot parcursul celor două seri.

Sâmbătă, 28 martie, aproape 1,1 milioane de români au urmărit Survivor, iar în minutul de maximă audiență, la ora 21:09, circa 1,4 milioane de telespectatori așteptau să afle cine părăsește competiția. Eliminarea serii a fost marcată de plecarea lui Loredana Pălănceanu, cunoscută ca „Profa de mate”.

La nivelul orașelor, Antena 1 a avut un avans de aproape 180.000 de telespectatori față de Pro TV, iar în rândul publicului comercial, cu vârste între 21 și 54 de ani, diferența a fost de sub 25.000 de persoane, dar totuși favorabilă stației.

Audiențele sâmbătă pe intervalul 20:00-23:25 la nivel național au arătat astfel: Antena 1 – 1.090.000 persoane (6,3 rating, 18,5% share), urmat de Pro TV – 962.000 persoane (5,5 rating, 16,3% share), iar Kanal D a ocupat locul trei cu 512.000 de telespectatori. În mediul urban, Antena 1 a atras 616.000 de persoane, iar pe segmentul comercial 232.000.

Duminică, 29 martie, Survivor a continuat să fie lider, cu aproape aceeași medie de 1,1 milioane de telespectatori pe minut. Vârful de audiență s-a înregistrat la ora 22:00, cu peste 1,4 milioane de persoane cu ochii pe jocul serii.

În top trei posturi la nivel național s-au situat: Antena 1, Pro TV (care a difuzat filmele „Groenlanda” și „Dispariția lui Knox”) și Kanal D cu „Roata Norocului”. Interesant a fost și randamentul postului Film Cafe, care a atras atenția cu filmele „Garda de corp” și „Răzbunare în orașul morții”.

La nivel național, audiențele duminică au fost: Antena 1 – 1.089.000 telespectatori (6,3 rating, 17,1% share), Pro TV – 950.000 (5,4 rating, 14,9% share), Kanal D – 696.000. În mediul urban, Antena 1 a înregistrat 609.000 de persoane, iar pe segmentul comercial 261.000, consolidând astfel supremația emisiunii în weekend.