Audiențele posturilor de știri și generaliste în noiembrie: România TV, lider

Audiențele posturilor de știri și generaliste în noiembrie: România TV, lider
Luna noiembrie a adus scăderi de audiență atât pentru Pro TV, cât și pentru Antena 1, cea mai mare pierdere fiind înregistrată de Pro TV. La nivel național, postul a avut cu peste 40.000 de telespectatori mai puțin, deși își păstrează poziția de lider, cu aproape 1,2 milioane de privitori lunar, potrivit datelor Kantar Media.

Postul Kanal D a avut cea mai consistentă creștere

Antena 1 a înregistrat o scădere mai redusă, cu un minus de 7.700 de telespectatori, la o medie de 844.000 în luna noiembrie. În schimb, Kanal D a avut cea mai consistentă creștere dintre televiziunile generaliste, cu un plus de peste 40.000 de telespectatori la nivel național.

Au crescut și canalele de filme, cele mai mari evoluții fiind înregistrate de Diva și Film Cafe. Film Cafe se menține lider pe segmentul filmelor, cu o medie de 143.000 de telespectatori la nivel național, în prime-time, și un plus de 24.000 de persoane.

Cea mai mare creștere pe segmentul filmelor a fost înregistrată de Diva, care, pe parcursul lunii noiembrie, a difuzat filme cu tematică de Crăciun și a câștigat 32.000 de telespectatori la nivel național. Creșteri au consemnat și Pro Cinema, AMC, Comedy Central și Cinemaraton.

Televizor

Televizor. Sursa foto: Freepik

România TV, lider la nivel național

Pe segmentul știrilor, România TV își păstrează poziția de lider atât la nivel național, cât și în mediul urban, cu audiențe în creștere. În rândul publicului tânăr, postul este însă depășit de Realitatea Plus.

Realitatea Plus a intrat însă pe un trend descendent, înregistrând a doua cea mai mare scădere de audiență, după Pro TV.

Rezultatele posturilor de știri în luna noiembrie

La nivel național, posturile de știri au înregistrat:

  • România TV: 324.000 (+17.500);
  • Realitatea Plus: 190.000 (-23.000);
  • Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600);
  • Digi 24: 75.000 (-5.500);
  • B1 TV: 46.000 (-4.000);
  • TVR Info: 13.100 (-1.400);
  • Euronews România: 4.600 (-400);
  • Prima News: 2.500 (-60);
  • Aleph News: 1.800 (+410).

Rezultatele posturilor de știri la nivel de orașe:

  • România TV: 189.000 (+15.400);
  • Realitatea Plus: 118.000 (-17.650);
  • Antena 3 CNN: 117.000 (+1.380);
  • Digi 24: 50.000 (-4.340);
  • B1 TV: 28.700 (-620);
  • TVR Info: 8.500 (-500);
  • Euronews România: 2.700 (-590);
  • Prima News: 1.500 (-320);
  • Aleph News: 1.030 (+30).

Rezultatele posturilor de știri pe segmentul publicului comercial urban, cu vârste între 21-54 ani:

  • Realitatea Plus: 29.800 (-570);
  • România TV: 27.900 (+1.060);
  • Antena 3 CNN: 22.500 (-3.010);
  • Digi 24: 18.000 (-3.130);
  • B1 TV: 8.300 (-630);
  • Euronews România: 1.330 (-100);
  • TVR Info: 1.260 (-770);
  • Prima News: 400 (-150);
  • Aleph News: 380 (-10).

