Nu au dat opinia Federaţiei Ruse. Cum a fost sancţionată o televiziune din Chişinău. Video

Republica Moldova. Postul de televiziune Jurnal TV a fost obligată să achite o amendă de 5000 de lei (cca 250 euro) pentru că nu a dat şi poziţia Federaţiei Ruse în relatările despre războiul din Ucraina.

Sancţiunile - amenda şi avertismentul - au fost aplicate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi au fost menţinute de instanţele judecătoreşti. Deşi instituţia media mai are o şansă la Curtea Supremă de Justiţie, este obligată să achite amenda amenda imediat, deoarece decizia recentă a Curţii de Apel este executorie.

„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei serviciul media audiovizual de televiziune Jurnal TV, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, conform cărora:

„În cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sunt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”, se menţionează în decizia CCA din 15 aprilie 2022.

Experţii din mass-media consideră că astfel de sancţiuni ar putea forma un precedent periculos pentru presa moldovenească.

Una din ştirile pentru care a fost sancţionat postul de televiziune este o relatare din Odesa de la începutul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. „Rușii atacă marile orașe ale

Ucrainei” relatează despre bombardarea Ucrainei de către forțele militare ale Federației Ruse. În cadrul reportajului a fost inserat un video din Odesa cu reporterul special. „A fost o zi fără evenimente majore la Odesa, pe parcursul zilei, de două ori a răsunat alarma. Armata rusă lansează un atac cu rachete asupra bazei militare din suburbia regiunii.

În urma atacului au fost distruse mai multe case la sol ale locuitorilor Odesei. Tot mai multe zvonuri circulă cu privire la o rebeliune a soldaților marinei rusești. Se spune că aceștia refuză să asedieze orașul”, se arată în relatarea distribuită de Jurnal TV

În acest caz, CCA a constatat că știrea constă doar din relatările reporterului, care „prezintă informații fără un suport factologic și fără a indica sursele de proveniență ale acestora”. CCA a mai constatat că în ştire lipsește și „echilibrul de opinii vizavi de informațiile relatate”.

Subiectul cu titlul „Războiul povestit de prizonierii ruși” relatează despre soldații ruși capturați de armata ucraineană. „Tot mai mulți soldați își ajung în prizonierat în Ucraina și povestesc cum au fost mințiți de comandanți, pomenindu-se în mijlocul războiului. Unora li s-a spus că merg la aplicații militare, altora că trebuie să-și spere patria, dar ajunși în Ucraina, de fapt, și-au dat seama că ei sunt invadatorii.

Unii dintre soldații ruși capturați parcă nici nu înțeleg unde au ajuns”, se menţionează în ştire. În acest caz, postul de televiziune a fost sancţionat că „ Nu sunt prezentate informații concludente despre apartenența acestor persoane la armata Federației Ruse”.

La sfârșitul reportajului se mai afirmă că în ziua curentă, soldații ucraineni au capturat un autocar cu 30 de militari ruși, iar într-o coloană de tancuri nimicite a fost depistat un crematoriu mobil pentru arderea cadavrelor. CCA a învinuit Jurnal TV că „Nu este specificată sursa acestor informații, totodată, în cadrul știrii lipsește poziția oficială vizavi de afirmațiile prezentate”.

Subiectul cu titlul „Kievul vorbește de crime de război” relatează despre atitudinea Ucrainei și a Curții Penale de la Haga privind eventualele crime de război ale Federației Ruse în Ucraina. Astfel, partea ucraineană a invocat crime de război din partea Federației Ruse.

În reportaj este dată şi o declaraţie a lui Volodymyr Zelenski: „Rușii știau unde trag. Va exista, cu siguranță, un tribunal internațional pentru această crimă. Este o încălcare a tuturor convențiilor. Nimeni în lume nu vă va ierta că ați ucis oameni pașnici din Ucraina”.

În continuare, prezentatoarea afirmă: „Procurorul Curții Penale de la Haga a confirmat că există o bază rezonabilă pentru a crede că în Ucraina au fost comise atât presupuse crime de război, cât și crime împotriva umanității”.

Şi de această dată CCA a constatat că „Jurnaliștii nu au intervenit pentru a echilibra știrea, prin prezentarea altor puncte de vedere aflate în opoziție, în cazul de față opinia Federației Ruse”.

Un alt subiect pentru care Jurnal TV s-a ales cu sancţiuni este un discurs al preşedintelui ucrainean în Bundestag. „Ma adresez dumneavoastră, când Rusia ne bombardează și ne ruinează tot ce avem-clădiri rezidențele, spitale, scoli, bisericile.., cu rachete, bombe și artilerie reactivă. Ocupanții au ucis 108 copii.

Se întâmplă la noi, în mijlocul Europei, în anul 2022. Mă adresez vouă după mai multe întâlniri si negocieri, pași de sprijin, mulți dintre ei amânați. Sancțiunile, în mod clar, nu sunt suficiente. Opriți războiul!”, a declarat Zelenski.

În cadrul subiectului se mai afirma ca preşedintele ucraineam a mulțumit Germaniei pentru ajutorul acordat și le-a cerut deputaților să distrugă zidul dintre Europa și Ucraina și să impună sancțiuni mai aspre împotriva Rusiei.

De asemenea, în discursul său, Volodimir Zelenski s-a adresat militarilor ruși, îndemnându-i să renunțe la război și să depună armele: „Trupele rusești suferă așa pierderi cum nu au fost nici în Siria, nici în Cecenia, nici în Afganistan. Daca războiul împotriva Ucrainei va continua, mamele din Rusia vor pierde mai mulți copii decât au fost în Afganistan, Cecenia și în războaiele luate la un loc”.

Şi în acest caz Jurnal TV a fost găsit vinovat pentru că „nu a menționat opinia părții ruse, ceea ce contravine unei reflectări imparțiale a evenimentelor și a prezentării echilibrate a diferitor opinii”.

Sesizările privind încălcările comise de Jurnal TV la relatarea evenimentelor la începutul invaziei ruse în Ucraina au fost semnate de Natalia Daşchevici şi Oleg D. Pietreanu. Semnatarii însă par a fi persoane interpuse.

„Semnatarii par a fi persoane anonime. Cred că nu există în realitate aşa persoane. An încercat să-i atragem la şedinţele de judecată, a încercat şi instanţa, dar fără rezultat. Telefoanele pe care le-au indicat erau închise. Nu au fost de găsit nici la adresele indicate în sesizare”, a comunicat pentru Evenimentul Zilei Dumitru Pavel, avocatul Jurnal TV.

Apărătorul crede că în spatele acestor sesizări ar sta grupuri sau partide pro-ruse. „Era la începutul războiului. Rusia încă nu primise calificativul de stat agresor. Abia se discuta. Probabil că interesul urmărit a fost de a evita cumva acordarea acestui statut Federaţiei Ruse”, a opinat Dumitru Pavel.

Chiar dacă a pierdut procesul de judecată, administraţia Jurnal TV consideră că a fost sancţionată nejustificat. „Este o absurditate. Cum puteam să contactăm sursele oficiale de la Moscova. Sau de unde putea lua la moment reporterul trimis în Ucraina informaţii oficiale unde anume vor cădea bombele ruseşti.

Considerăm în continuare exagerată această decizie a CCA şi este regretabilă. Ar putea deveni un precedent periculos pentru mass-media”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Adrian Buraga, directorul Jurnal TV.

Buraga a mai spus că astfel de decizii constituie o îngrădire a dreptului la exprimare. „Noi oricum ne facem lucrul. Dar ne face cu mult mai dificilă activitatea. Deosebit de dificil ne-a fost în perioada electorală. Doar o singură persoană a depus împotriva noastră 15sesizări la CCA.

Ulterior s-a dovedit că autorul este o persoană interpusă, care reprezenta interesele lui Ilan Şor. În cele din urmă, CCA nu a examinat sesizările acestui autor. Dar orcum, avem multe procese de judecată cu CCA. Iar majoritatea sesizărilor au venit din partea susţinătorilor lui Şor sau a primarului Ion Ceban”, a declarat Buraga.

Preşedintele CCA, Liliana Viţu-Eşanu, susine că postul de televiziune Jurnal TV nu a fost sancţionat pentru că nu a luat opinia Federaţiei Ruse. „Vedeţi decizia CCA. Jurnal TV NU a fost sancționat pentru subiectul cu Haga și pentru că ar fi lipsit poziția Rusiei”, a declarat Viţu-Eşanu, solicitată de EvZ.

Solicitată să comenteze acuzaţiile că CCA ar limita astfel dreptul la exprimare, Liliana Viţu-Eşanu a răspuns: „Ei (Jurnal TV n.r.) spun de fiecare dată aşa când sunt sancţionaţi”.