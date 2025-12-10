Dronele rusești au lovit conducta care alimentează Ucraina cu gaz

Atacurile cu drone lansate de Rusia în ultimele 24 de ore au vizat sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, potrivit declarațiilor unui oficial de rang înalt al Ministerului Energiei de la Kiev.

Informațiile, prezentate inițial de agenția Reuters, arată că infrastructura energetică din sudul țării continuă să fie supusă unor presiuni constante, în contextul intensificării operațiunilor militare asupra obiectivelor strategice ucrainene.

În zonă se află mai multe conducte importante, inclusiv ruta utilizată pentru transportul gazului natural lichefiat provenit din Grecia, însă autoritățile ucrainene nu au detaliat exact ce instalații au fost afectate.

Ministrul adjunct al energiei, Mîkola Kolisnik, a declarat pentru televiziunea ucraineană că atacurile din ultimele ore au vizat explicit infrastructura de transport al gazelor. El nu a precizat ce anume a fost lovit, însă afirmațiile sale indică faptul că sistemul este supus unui risc sporit.

„Numai în ultimele 24 de ore, am văzut inamicul efectuând atacuri ţintite, în special în regiunea Odesa, inclusiv asupra sistemului de transport al gazelor şi a instalaţiilor sistemului de transport al gazelor”, a afirmat Kolisnik.

Regiunea Odesa este un nod esențial pentru tranzitul gazelor naturale, pentru că reunește mai multe rute de transport, printre care se numără și ruta Transbalkan.

Aceasta este folosită pentru volume de gaz natural lichefiat ajunse din Grecia, care sunt apoi direcționate către Ucraina. În pofida atacurilor, datele furnizate de operatorul ucrainean de tranzit al gazelor arată că volumele planificate pe această rută au rămas în mare parte stabile.

Potrivit statisticilor publicate miercuri, 2,16 milioane de metri cubi de gaz au fost declarate pentru transport pe ruta Transbalkan, utilizată pentru importurile de GNL.

Această cifră este apropiată de cea înregistrată în ziua anterioară, când au fost transportate 2,18 milioane de metri cubi. O companie care utilizează această rută a transmis agenției Reuters că debitele de pompare vor rămâne neschimbate, în ciuda atacurilor recente.

Aceste informații sugerează că, cel puțin pe termen scurt, fluxurile de gaz pe această rută continuă în parametri apropiați celor obișnuiți.

Totuși, având în vedere rolul strategic al conductelor din sudul Ucrainei, autoritățile monitorizează evoluțiile, în special în contextul intensificării activităților militare.

În ultimele luni, Rusia a intensificat atât numărul, cât și intensitatea loviturilor asupra infrastructurii de gaz și energie a Ucrainei. Atacurile au vizat atât instalațiile de producție, cât și sistemele de transport.

Potrivit declarațiilor lui Kolisnik, bombardamentele au generat presiuni suplimentare asupra capacității țării de a menține un flux stabil de energie electrică și de gaze pentru populație și industrie.

„Situaţia sistemului energetic este complicată ca urmare a bombardamentelor continue, atât a bombardamentelor masive asupra sistemului de transport energetic integrat, cât şi a bombardamentelor localizate”, a precizat el.

Russia has attacked energy infrastructure in the Odessa region with drones, including in the area of ​​the trans-Balkan pipeline that carries liquefied gas from Greece to Ukraine. pic.twitter.com/1hCghK9NcA — Real News (@DrNeculai) December 10, 2025

Declarațiile reflectă o situație dificilă, într-un context în care rețeaua energetică a Ucrainei trebuie să funcționeze sub condiții de risc, cu avarii repetate și necesitatea intervențiilor rapide pentru remediere.

În mai multe regiuni ale țării, cetățenii s-au confruntat în ultimele săptămâni cu întreruperi repetate de curent, unele dintre ele neplanificate. Rețelele energetice au suferit avarii repetate, ceea ce a dus la introducerea unor restricții temporare de consum.

Aceste dificultăți au fost resimțite intens în capitala Kiev, unde marți aproximativ jumătate din locuitori au rămas fără energie electrică.

Kolisnik a subliniat dificultatea autorităților de a restabili alimentarea cu energie electrică în condițiile atacurilor repetate.

„În timp ce încercăm să ne recuperăm după un atac, inamicul lansează altul”, a explicat oficialul ucrainean.

În cadrul eforturilor de a răspunde crizei energetice, guvernul de la Kiev a introdus noi restricții de consum, iar în unele cazuri a apelat la importuri suplimentare de energie electrică.

Iulia Svîrîdenko, prim-ministrul Ucrainei, a declarat marți că guvernul va pune în aplicare măsuri suplimentare pentru diminuarea consumului de energie electrică la nivel național.

Aceasta a anunțat și posibilitatea creșterii importurilor de energie din alte state, în paralel cu lucrările de reparații necesare pentru infrastructura afectată.

#Ukraine hit russian OOО "Maktren-Naftha" - Terminal for loading & unloading of liquefied gas w/ capacity of ~0.3–0.4 MM tons of LPG/year A large 🔥at the LPG/gas terminal after recent 🇺🇦drone strike. FIRMS thermal‑anomaly data confirm a significant blaze at the terminal. pic.twitter.com/1WKvZ6PN5n — 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) December 6, 2025

Sectorul energetic al Ucrainei utilizează predominant centralele nucleare pentru producerea energiei electrice, însă gazul rămâne esențial pentru producție și pentru încălzirea locuințelor.

În acest context, orice perturbare asupra sistemelor de transport al gazelor poate avea consecințe directe asupra stabilității rețelei energetice.

Atacurile repetate asupra instalațiilor de producție a gazelor au generat pierderi semnificative pentru Ucraina. Șeful Băncii Naționale a Ucrainei a declarat că țara a fost privată de mai mult de jumătate din volumul său de producție de gaze.

În consecință, Ucraina este nevoită să ia măsuri suplimentare pentru a asigura necesarul de consum pentru sezonul rece.

Autoritățile estimează necesitatea unor importuri suplimentare de peste 4 miliarde de metri cubi de gaz pentru această iarnă. Această situație pune presiune asupra operatorilor energetici și asupra bugetului național, în contextul în care piețele internaționale ale energiei rămân volatile.

Atacurile asupra sistemului energetic din sudul Ucrainei au generat consecințe și în Republica Moldova, care este conectată la rețeaua energetică regională.

Bombardamentele asupra infrastructurii din sudul Ucrainei au perturbat alimentarea cu energie electrică în țara vecină, ceea ce a determinat autoritățile moldovene să solicite sprijin extern pentru acoperirea consumului.

Aceste efecte transfrontaliere ilustrează interdependența energetică a regiunii și vulnerabilitățile apărute în urma conflictului. Autoritățile moldovene au declarat în ultimele zile că se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, în special în orele de vârf.

Atacurile care afectează infrastructura energetică ucraineană au consecințe multiple, extinse dincolo de granițele Ucrainei. Rețelele regionale sunt interconectate, iar avariile majore pot genera dezechilibre în fluxurile de energie. Aceste dezechilibre se traduc în necesitatea unor importuri suplimentare sau redistribuiri temporare de resurse.

💥 Reports indicate that last night Geran drones destroyed a gas compressor station near the settlement of Ananyev in the Odessa region. pic.twitter.com/c2pCZEBkDt — MD (@distant_earth83) December 10, 2025

În cazul Ucrainei, importurile de energie și gaze sunt esențiale pentru a acoperi deficitul generat de avariile repetate. În plus, fluxurile de gaz transportate prin sudul țării, deși au rămas stabile până în prezent, sunt monitorizate atent pentru a identifica eventuale modificări care ar putea afecta securitatea energetică.

Criza energetică generată de conflictul din Ucraina a determinat țările din regiune să reevalueze dependențele externe și să identifice alternative de aprovizionare.

Conductele care trec prin sudul Ucrainei reprezintă rute critice pentru fluxurile de gaze și GNL provenite din zona Mediteranei și din Balcani.

Transportul gazului natural lichefiat din Grecia către Ucraina prin ruta Transbalkan rămâne o opțiune strategică, în pofida riscurilor generate de atacurile recente. Volumele stabilite pentru această rută indică menținerea unui flux constant, cel puțin în perioada imediată.

Totuși, autoritățile nu au exclus posibilitatea ajustărilor viitoare, în funcție de evoluțiile situației de securitate.