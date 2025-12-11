Monden

O prezentatoare TV face pasul în secret către un alt post. Culisele mutării

Diana Bart (44 de ani)
Diana Bart (44 de ani), una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, ar urma să facă o schimbare majoră în carieră. Vedeta Prima TV ar putea trece la Antena Stars, însă informația nu a fost încă confirmată oficial, potrivit Cancan. Există, însă, mai multe indicii care sugerează că această mutare ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Diana Bart, o prezentatoare îndrăgită de public

Recent, Diana Bart a fost surprinsă de paparazzi CANCAN în fața sediului Antena Stars, petrecând acolo zeci de minute, semn că întâlnirea ar fi fost una importantă.

Conform sursei, vedeta ar vrea să păstreze totul discret și încă nu ar fi discutat cu actualul angajator despre această situație.

„Cei de la Prima TV nu știu nimic. Nu a anunțat pe nimeni”, susțin sursele.

Diana Bart și familia

Diana Bart și familia/ Sursa foto Instagram

Culisele întâlnirii. Ce indicii există

Zâmbitoare și bine-dispusă la ieșirea din sediu, Diana Bart a sunat imediat pe cineva, probabil pentru a da veștile importante. Diana Bart activează la Prima TV de peste un deceniu, prezentând emisiuni mondene precum „Focus Monden” sau „Flash Monden”.

Pe plan personal, Diana și-a refăcut viața după divorțul de Mihai Dumitrescu, din primăvara acestui an. În luna octombrie 2025, ea a fost surprinsă alături de actorul Daniel Nuță, petrecând câteva ore împreună și încheind întâlnirea cu un sărut pasional. Vedeta are două fiice, Mayra și Amina.

Ce spunea cunoscuta prezentatoare despre noua relație. Diana Bart a divorțat în secret

După ce a fost fotografiată alături de Daniel Nuță, Diana Bart a declarat că „o femeie liberă de mai bine de jumătate de an” și a subliniat că nu există la mijloc vreun „amantlâc”.

„Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”, a afirmat ea.

