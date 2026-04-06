De la vulnerabilitate la reziliență. Republica Moldova obține un rating record în evaluarea Moody’s

Republica Moldova primește una dintre cele mai importante confirmări externe din ultimul sfert de secol. Agenția internațională a îmbunătățit ratingul de țară de la B3 la B2, un nivel record pentru ultimii 25 de ani, indicând o capacitate mai mare a statului de a face față riscurilor și crizelor. Decizia vine după ani marcați de șocuri energetice, instabilitate regională și presiuni economice, dar și de reforme și eforturi de consolidare a rezilienței instituționale.

Îmbunătățirea ratingului la B2 reflectă o percepție mai favorabilă asupra stabilității economice și financiare a Republicii Moldova. Potrivit evaluării Moody’s, țara noastră este acum considerată mai bine pregătită să gestioneze riscurile, chiar dacă provocările economice și tensiunile din regiune persistă.

Ratingul de țară este un indicator esențial pentru investitori și instituții financiare internaționale, influențând direct costurile de finanțare și atractivitatea investițională. Un scor mai bun înseamnă acces mai facil la finanțare externă și condiții mai avantajoase pentru dezvoltarea economică.

Un rol determinant în această evoluție l-a avut sectorul energetic, unde autoritățile au reușit să gestioneze o serie de crize fără precedent.

Conform raportului, Republica Moldova și-a întărit capacitatea de a face față șocurilor energetice multiple, în special după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 – Invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

În acest context, autoritățile au accelerat diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, reducând dependența de Federația Rusă și de regiunea transnistreană. Țara s-a orientat tot mai mult către importuri din Uniunea Europeană și către dezvoltarea producției interne din surse regenerabile.

„Aceste eforturi au contribuit, de asemenea, la consolidarea generală a securității energetice a Moldovei și au eliminat o sursă-cheie de risc și potențială pârghie de influență pentru Rusia și Transnistria asupra Republicii Moldova”, se arată în comunicatul Moody’s.

Premierul Alexandru Munteanu a salutat decizia, subliniind importanța acesteia pentru imaginea țării pe plan extern.

„Republica Moldova primește un semnal clar de încredere din exterior. Moody's a îmbunătățit ratingul țării noastre la B2, cu perspectivă stabilă - cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani”, a declarat prim-ministrul.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evidențiat contribuția sectorului energetic la această performanță:

„Creșterea ratingului de țară este o recunoaștere clară a eforturilor susținute ale instituțiilor statului și ale partenerilor noștri de dezvoltare. Sectorul energetic a fost în centrul acestor transformări - de la dependență la diversificare, de la vulnerabilitate la reziliență. Iar un rating de țară va facilita finanțarea noilor investiții, inclusiv în sectorul energetic”, a menționat Junghietu.

Pentru populație, îmbunătățirea ratingului nu este doar un indicator tehnic, ci are implicații concrete. Creșterea încrederii investitorilor poate duce la atragerea de capital, dezvoltarea infrastructurii și crearea de noi locuri de muncă.

Totodată, condițiile mai avantajoase de finanțare pot permite implementarea unor proiecte importante în comunități, inclusiv în domenii precum energia, transportul și serviciile publice.

Premierul a subliniat că această evoluție reflectă direcția strategică a Republicii Moldova.

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este și rezultatul unei munci coordonate la nivel de instituții: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată. Republica Moldova merge înainte”, a menționat Munteanu.

Cu toate acestea, Moody’s avertizează că Republica Moldova rămâne expusă unor riscuri semnificative. Printre acestea se numără atacurile hibride din partea Rusiei și ritmul relativ lent al creșterii economice comparativ cu alte state similare.