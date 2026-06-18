Fostul premier al României,Victor Ponta, a declarat că Executivul propus de Adrian Veștea nu dispune în prezent de sprijinul parlamentar necesar pentru a obține votul de învestitură.

Potrivit acestuia, șansele de validare ale Guvernului depind exclusiv de o eventuală înțelegere politică cu Alianța pentru Unirea Românilor. În lipsa unui astfel de acord, Ponta susține că executivul nu poate trece de Parlament.

„Joia neagră… Nu vine la vot niciun Guvern Veștea. N-am înțeles de ce le tot dădeau la jurnaliști că au voturile… Nu le aveau, evident”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a mai afirmat că Executivul nu ar avea nici măcar sprijinul necesar pentru etapele procedurale preliminare din Parlament, respectiv în Birourile Permanente.

„N-au voturi, să fie foarte clar, decât cu AUR. Dacă nu se înțeleg cu AUR, nu trece Guvernul Veștea”, a adăugat fostul premier.

Victor Ponta a avertizat că un eventual blocaj politic ar putea avea consecințe economice importante, inclusiv asupra percepției agențiilor internaționale de rating.

În opinia sa, lipsa unui guvern învestit ar putea afecta încrederea investitorilor și ar putea împinge România către categoria „junk”, asociată unui risc ridicat pentru piețele financiare.

El a menționat în acest context agenții precum Moody’s, Fitch și Standard & Poor’s.

Întrebat la un post TV despre scenariul unor alegeri anticipate, Ponta a afirmat că acesta nu mai poate fi exclus, în actualul context politic. „Nu e imposibil. De data asta e prima dată când e posibil”, a spus fostul premier, susținând că redistribuirea sprijinului electoral ar putea schimba semnificativ configurația parlamentară.