România trebuie să evite deteriorarea ratingului de țară, a afirmat președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, un raport nefavorabil din partea agențiilor de evaluare ar avea un impact major asupra economiei.

Întrebat despre posibilitatea ca România să fie retrogradată la categoria „junk” și despre un eventual acord cu Fondul Monetar Internațional, șeful statului a evidențiat importanța evaluărilor care urmează să fie publicate în perioada următoare.

„Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum”, spune șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că primele evaluări ale agențiilor de rating sunt așteptate la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, iar o nouă analiză va fi publicată în luna octombrie.

Președintele a afirmat că se va implica personal în dialogul cu evaluatorii și că le-a cerut liderilor partidelor politice să participe la discuții pentru a transmite un mesaj de stabilitate și responsabilitate.

„O să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune (…) că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin după ce agenția de rating Moody’s a avertizat, într-o analiză publicată la sfârșitul săptămânii trecute, că prelungirea incertitudinii politice și lipsa unei majorități parlamentare stabile pot afecta procesul de consolidare fiscală și implementarea reformelor asumate de România.

Tot marți, președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat că nu crede că România va fi retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating, deși admite că un astfel de scenariu ar putea deveni posibil dacă actuala criză politică se va prelungi.

Fostul premier a afirmat că principala vulnerabilitate a economiei românești nu este deficitul bugetar, ci deficitul comercial, despre care spune că ar fi trebuit să reprezinte o prioritate pentru actualul Executiv.

„România nu va intra niciodată în ‘junk’. Problema majoră a României nu e deficitul, e deficitul comercial, lucru care ar fi trebuit să fie o prioritate pentru actualul Cabinet, dar există această posibilitate de a intra în ‘junk’ în cazul unei crize politice prelungite. Ne aflăm în cazul unei crize. Este unul dintre indicatorii de evaluare ai României, dar eu nu sunt așa de pesimist. Nu cred că România va intra în ‘junk’. S-a întâmplat în Grecia, după cum bine știm, în alt context, dar nu avem un context favorabil. Eu nu cred că România va intra în ‘junk’”, a spus Marcel Ciolacu.