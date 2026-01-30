RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme

Începând cu 2026, sistemul RO e-Factura se extinde și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, identificându-se fiscal prin CNP, cum ar fi operatorii foto/video, influencerii sau alți prestatori de servicii. Aceștia trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura și să transmită toate facturile emise către beneficiari prin intermediul sistemului, arată Juridice.ro. Reglementarea este inclusă în OUG 89/2025, adoptată la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la 15 ianuarie 2026.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni nu doar pentru contribuabili, ci și pentru partenerii lor de afaceri. Totodată, Ordinul 59/2026 stabilește procedura de înregistrare: contribuabilii care se identifică prin CNP trebuie să depună formularul 082 înainte de a începe activitatea economică. Autoritățile fiscale efectuează înregistrarea în termen de trei zile, după care facturile trebuie transmise exclusiv prin RO e-Factura, fie către persoane juridice impozabile, fie către persoane neimpozabile.

Pentru tranzacțiile B2B, amenda poate fi de 15% din valoarea facturilor, iar pentru tranzacțiile B2C, între 1.000 și 2.500 de lei. Companiile care acceptă facturi emise de astfel de contribuabili prin alte metode riscă, de asemenea, amenzi de 15% din valoarea documentelor respective.

Astfel, aceștia trebuie să își revizuiască listele de furnizori și să îi informeze cu privire la noile obligații. Pe lângă persoanele fizice, OUG 89/2025 aduce modificări și pentru persoanele juridice. Începând cu 1 ianuarie 2026, acestea trebuie să transmită prin RO e-Factura toate facturile pentru livrările de bunuri și prestările de servicii către persoane juridice impozabile înregistrate în România, chiar dacă acestea nu au sediu fix în țară.

Rămân exceptate bonurile fiscale cu caracter de factură simplificată și facturile pentru livrările intracomunitare, dacă beneficiarul comunică codul TVA din alt stat membru.

Totodată, termenul de transmitere a facturilor în sistem s-a modificat la cinci zile lucrătoare de la data emiterii, fără a depăși termenul legal stabilit pentru emiterea facturii.

Anul 2026 aduce modificări semnificative în privința facturării electronice, iar contribuabilii trebuie să respecte noile reguli, altfel riscă sancțiuni care le pot afecta activitatea și relațiile cu partenerii de afaceri.