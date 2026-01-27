Cum arată modificările făcute de ANAF la formularul 300, decont de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare importantă care va afecta toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Instituția a publicat un proiect de ordin prin care propune aprobarea unui nou model și a unui nou conținut pentru formularul (300) – Decont de taxă pe valoarea adăugată, documentul-cheie prin care contribuabilii declară obligațiile de TVA către bugetul de stat.

Măsura vine în contextul schimbărilor majore de fiscalitate adoptate în anul 2025 și are ca obiectiv principal adaptarea instrumentelor de declarare la noile cote de TVA, dar și simplificarea procedurilor administrative începând cu anul fiscal 2026.

Potrivit referatului de aprobare care însoțește proiectul de ordin, schimbarea formularului (300) este impusă de intrarea în vigoare, de la 1 august 2025, a noilor cote de TVA stabilite prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Prin această lege, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar sistemul cotelor reduse a fost restructurat, fiind introdusă o cotă redusă unică de 11%. În același timp, pentru anumite operațiuni din sectorul imobiliar au fost prevăzute dispoziții tranzitorii.

Pentru livrările de locuințe către persoane fizice, legislația menține cota redusă de 9% până la data de 31 iulie 2026, cu respectarea unor condiții stricte prevăzute expres în Codul fiscal. Această suprapunere temporară între cote vechi și cote noi a impus, pentru anul 2025, utilizarea unui formular de TVA mai complex, capabil să reflecte corect toate situațiile fiscale.

Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026, regimul tranzitoriu se încheie. În acest context, Agenția Națională de Administrare Fiscală apreciază că nu mai există temei pentru menținerea în formularul (300) a rândurilor aferente cotelor de TVA de 19%, 9% și 5%, care nu vor mai fi aplicabile.

Noul formular propus elimină aceste rânduri și aliniază structura decontului exclusiv la cotele de TVA în vigoare începând cu 2026, respectiv cota standard de 21% și cota redusă de 11%.

Prin proiectul de ordin supus consultării publice, președintele ANAF propune aprobarea unui nou model și a unui nou conținut pentru formularul (300), precum și a unor instrucțiuni de completare adaptate noilor prevederi ale Codului fiscal.

Documentul mai stabilește caracteristicile privind editarea, difuzarea, utilizarea și păstrarea formularului, acestea fiind detaliate în anexele ordinului. Noul decont va fi utilizat pentru declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2026, indiferent dacă perioada fiscală a contribuabilului este luna, trimestrul, semestrul sau anul calendaristic.

Una dintre noutățile importante introduse de proiect este posibilitatea utilizării unui decont de TVA simplificat. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care realizează exclusiv operațiuni interne vor putea opta pentru această variantă prin bifarea unei căsuțe dedicate în programul de asistență pus la dispoziție de ANAF pe site-ul instituției.

Această opțiune nu este obligatorie, dar este gândită ca o măsură de simplificare administrativă pentru firmele care nu desfășoară operațiuni intracomunitare sau internaționale și care au o structură fiscală mai redusă.

Pentru mediul de afaceri, modificarea formularului (300) are un impact direct asupra modului de raportare a TVA. Eliminarea rândurilor aferente cotelor care nu mai sunt aplicabile va conduce la un decont mai clar și mai ușor de completat.

ANAF estimează că această schimbare va reduce semnificativ riscul de erori, în special în cazul contribuabililor care au perioade fiscale mai lungi și care, în trecut, au fost nevoiți să raporteze simultan operațiuni supuse unor regimuri diferite de TVA.

În același timp, noua structură a decontului aliniază complet raportarea fiscală la cadrul legislativ actual, fără suprapuneri inutile între regimuri fiscale expirate și regimuri active.

Potrivit art. 323 din Codul fiscal, persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 au obligația de a depune formularul (300) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală.

Până în prezent, modelul formularului a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2131/2025, act normativ conceput special pentru gestionarea perioadei de tranziție generate de modificarea cotelor de TVA în cursul anului 2025.

După finalizarea procedurii de transparență decizională, ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Odată cu intrarea în vigoare, structurile din cadrul ANAF, inclusiv Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile regionale ale finanțelor publice, vor avea obligația de a asigura implementarea noilor reguli.

ANAF consideră că stabilizarea regimului de TVA din 2026 justifică o resetare a instrumentului de raportare, astfel încât formularul (300) să reflecte exclusiv cadrul fiscal în vigoare și să reducă povara administrativă pentru contribuabili.