Ajutor pentru încălzire. Până când se pot depune cererile

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a transmis că persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale trebuie să depună cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie în timp util, astfel încât sprijinul să fie acordat de la începutul sezonului rece.

Solicitările înregistrate după termen vor fi luate în calcul pentru luna decembrie. Separat, consumatorii vulnerabili pot solicita și un tichet de energie de 50 de lei lunar. Termenul de 20 noiembrie 2026 se aplică solicitărilor pentru care beneficiarii doresc acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. Persoanele care depun documentele ulterior vor putea beneficia de sprijin începând cu luna decembrie.

Solicitanții trebuie să se adreseze primăriei localității în care se află locuința pentru care cer sprijinul financiar. În București, documentele se depun la autoritatea locală a sectorului corespunzător. Dosarul trebuie să conțină cererea și documentele justificative necesare verificării condițiilor de eligibilitate.

Formularul are și rol de declarație pe propria răspundere și poate fi depus individual sau, în situațiile în care procedura permite, prin intermediul asociației de proprietari. Primăriile pun la dispoziția cetățenilor formularele necesare. Acestea pot fi găsite și pe paginile de internet ale autorităților locale, în funcție de modalitatea de organizare a fiecărei instituții.

Persoanele care solicită atât ajutorul pentru încălzirea locuinței, cât și suplimentul pentru energie trebuie să selecteze ambele beneficii în formular. Completarea unei singure opțiuni nu reprezintă solicitarea automată a celor două forme de sprijin.

Sprijinul financiar este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorului vulnerabil de energie.

Acordarea ajutorului este aprobată prin dispoziția primarului, după verificarea condițiilor stabilite de legislație. La analizarea cererilor sunt luate în considerare veniturile nete lunare ale solicitantului, numărul membrilor familiei, bunurile deținute și sursa principală folosită pentru încălzirea locuinței.

Ajutorul este acordat pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, corespunzătoare sezonului rece. Suplimentul pentru energie are un regim diferit, fiind acordat lunar, inclusiv în afara sezonului rece, în funcție de tipul de energie utilizat de beneficiar.

Cele două măsuri urmăresc acoperirea unei părți din cheltuielile gospodăriilor care se încadrează în condițiile legale.

Fondurile necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie sunt gestionate de ANPIS, prin agențiile teritoriale.

Modalitatea de plată diferă în funcție de sistemul folosit pentru încălzirea locuinței. Pentru beneficiarii care utilizează energie termică din sistemul centralizat, gaze naturale sau energie electrică, sprijinul este decontat lunar către furnizor.

Suma acordată se scade din valoarea facturii, astfel încât beneficiarul achită diferența rămasă.

În cazul gospodăriilor încălzite cu lemne, alți combustibili solizi sau combustibili petrolieri, plata se face într-o singură tranșă. Beneficiarii primesc în luna decembrie suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase, în funcție de momentul în care au solicitat ajutorul.

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, persoanele vulnerabile pot beneficia și de tichetul destinat achitării facturilor la electricitate.

Valoarea acestuia este de 50 de lei lunar, iar măsura este disponibilă până la 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor OUG nr. 35/2025.

Cererea pentru tichet poate fi transmisă prin aplicația electronică EPIDS sau depusă la primărie. Acest sprijin este distinct de ajutorul pentru încălzire și de suplimentul pentru energie, fiind destinat exclusiv plății facturilor la energia electrică.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis vineri, 6 noiembrie, un mesaj persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea sprijinului financiar. Oficialul a amintit că termenul de depunere influențează luna din care este acordat ajutorul și că solicitarea suplimentului pentru energie trebuie făcută separat, prin bifarea opțiunii corespunzătoare.

„Pentru multe familii și persoane singure, facturile din timpul iernii sunt o grijă reală. De aceea am un mesaj simplu. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței sau de suplimentul de energie și vă încadrați în condițiile legii, depuneți cererea la primărie până pe 20 noiembrie. Astfel, veți primi sprijinul începând cu luna noiembrie pentru sezonul rece 2026-2027. Cererile depuse după această dată vor fi luate în calcul din decembrie. Dacă solicitați și suplimentul de energie, trebuie să bifați ambele opțiuni în formular. În plus, tichetul de energie de 50 lei pe lună poate fi solicitat și prin aplicația noastră ePIDS sau la primărie. Nu vreau ca oamenii care au dreptul la acest sprijin să-l piardă pentru că nu este cunoscut termenul sau procedura. Mergeți la primărie, cereți informații și depuneți cererea la timp”, a transmis ministrul Muncii, vineri, pe Facebook.

ANPIS le recomandă persoanelor interesate să solicite informații direct de la primăria de domiciliu, înainte de depunerea documentelor.

Autoritățile locale pot oferi detalii despre actele necesare, completarea formularului și procedura de înregistrare a cererii. De asemenea, solicitanții sunt încurajați să verifice dacă au completat toate rubricile corespunzătoare beneficiilor pentru care cer sprijin.