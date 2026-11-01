Castraveții, țelina, roșiile, căpșunile și pepenele roșu se numără printre alimentele cu o densitate calorică redusă, potrivit specialiștilor.

Bogate în apă și nutrienți, acestea pot fi incluse în gustări și mese variate, fiind utile persoanelor care vor să își controleze greutatea.

Persoanele care urmăresc să slăbească sau să își mențină greutatea pot include în alimentație fructe și legume cu puține calorii. Acestea oferă volum preparatelor și pot contribui la senzația de sațietate, datorită conținutului de apă și fibre.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), fructele și legumele furnizează vitamine, minerale și fibre, iar înlocuirea unor ingrediente bogate în calorii cu astfel de produse poate reduce aportul energetic al meselor.

Printre variantele potrivite se numără castraveții, care au aproximativ 15 calorii la 100 de grame. Țelina verde conține în jur de 14-17 calorii la aceeași cantitate, iar roșiile au aproximativ 18 calorii la 100 de grame.

Căpșunile reprezintă o altă alegere potrivită. Acestea furnizează aproximativ 32 de calorii la 100 de grame și conțin vitamina C și fibre. Pepenele roșu are în jur de 30 de calorii la 100 de grame, fiind totodată bogat în apă.

Și legumele cu frunze verzi, precum spanacul și salata verde, pot completa meniul. Broccoli, conopida, varza și ridichile sunt alte opțiuni cu densitate calorică redusă, care pot fi consumate crude sau gătite.

Aceste produse pot fi folosite în salate, gustări între mese, supe sau garnituri. Fructele întregi sunt, de asemenea, o alternativă la deserturile cu mult zahăr adăugat.

Totuși, faptul că un aliment are puține calorii nu înseamnă că poate înlocui toate celelalte categorii nutritive. O dietă echilibrată trebuie să includă și proteine, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

De asemenea, sosurile, uleiul și alte ingrediente adăugate pot crește semnificativ valoarea calorică a preparatelor. Diversitatea și echilibrul alimentar rămân esențiale pentru menținerea unei greutăți sănătoase.