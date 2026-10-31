Coaja, semințele, tulpinile și cotoarele unor fructe și legume pot conține mai multe fibre decât pulpa sau partea consumată în mod obișnuit. Un studiu realizat de cercetători de la King's College London, care a analizat 12 tipuri de produse vegetale, a constatat că în 10 dintre cazuri componentele îndepărtate în timpul pregătirii alimentelor aveau un conținut mai ridicat de fibre.

Cercetarea, publicată în revista științifică International Journal of Food Sciences and Nutrition la sfârșitul lunii octombrie 2026, readuce în atenție conceptul de alimentație „root-to-tip”, care presupune folosirea unei proporții cât mai mari din plantele comestibile. Rezultatele sunt importante atât din perspectiva aportului de fibre alimentare, cât și a reducerii risipei de alimente.

Echipa de la King's College London a comparat conținutul total de fibre din părțile consumate în mod obișnuit cu cel din componentele care ajung frecvent la gunoi: coji, semințe, tulpini, cotoare și alte părți ale fructelor și legumelor.

În 10 dintre cele 12 produse analizate, componentele considerate deșeuri alimentare au avut mai multe fibre decât partea consumată de regulă. Acestea reprezentau între 25% și 48% din greutatea totală a produselor.

Printre alimentele analizate s-au numărat dovleacul plăcintar (butternut squash), ardeiul gras, broccoli, kiwi, ananasul și pepenele verde, alături de alte legume utilizate frecvent în alimentație.

Descoperirile arată că unele dintre cele mai valoroase surse de fibre pot fi chiar părțile pe care oamenii le îndepărtează automat înainte de a găti sau de a consuma fructele și legumele.

Unul dintre rezultatele evidențiate de cercetători se referă la dovleacul plăcintar. Coaja și semințele acestuia au înregistrat împreună un conținut de 9,25 grame de fibre la 100 de grame de produs.

Prin comparație, pulpa dovleacului conținea aproximativ 2 grame de fibre la aceeași cantitate. Diferența este semnificativă și sugerează că îndepărtarea automată a cojii și aruncarea semințelor pot însemna pierderea unei părți importante din aportul nutritiv al alimentului.

Semințele pot fi curățate, pregătite termic și integrate în diverse preparate, iar coaja poate fi utilizată atunci când textura și metoda de gătire permit acest lucru.

Kiwi este unul dintre fructele pentru care cercetătorii recomandă reconsiderarea obiceiului de a îndepărta coaja. Aceasta poate fi consumată împreună cu pulpa, după o spălare atentă, și contribuie la aportul de fibre.

În cazul pepenelui verde, partea albă dintre pulpă și coaja verde exterioară este, de asemenea, interesantă din punct de vedere nutrițional. Analiza a identificat în coaja pepenelui 2,10 grame de fibre la 100 de grame. Această cantitate este comparabilă cu aportul de fibre dintr-o felie de pâine integrală.

Partea albă poate fi folosită în salate, murături sau preparate gătite, în loc să fie aruncată odată cu coaja exterioară.

Un rezultat deosebit a fost înregistrat și în cazul ananasului. Coaja și cotorul, analizate împreună, au avut un conținut de fibre cu aproximativ 453,7% mai mare decât pulpa. Cu alte cuvinte, componentele respective au furnizat de peste cinci ori mai multe fibre decât partea consumată în mod obișnuit.

Totuși, acest rezultat nu înseamnă că întreaga coajă de ananas trebuie consumată ca atare. Textura sa este dură, iar cotorul este mult mai ușor de integrat în preparate prin tăiere, gătire sau mixare.

Cercetarea a analizat și componentele unor legume care ajung frecvent la gunoi în timpul pregătirii mesei.

Tulpinile de broccoli, de exemplu, pot fi folosite în supe, tocănițe sau preparate la tigaie. Există însă o excepție importantă în rezultatele studiului: tulpinile au avut cu 28,4% mai puține fibre decât buchețelele de broccoli. Prin urmare, nu toate componentele considerate deșeuri sunt automat mai bogate în fibre.

În cazul ardeiului gras, semințele pot fi păstrate și integrate în anumite preparate, dacă textura lor nu deranjează. Cercetătorii au inclus și alte legume în analiză, printre care sfecla roșie, conopida, țelina-rădăcină, varza kale și feniculul.

Ideea principală este că multe dintre componentele îndepărtate în mod obișnuit pot avea valoare nutritivă și pot fi valorificate în bucătărie.

Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv și ajută la prevenirea constipației. De asemenea, o alimentație bogată în fibre este asociată cu un risc mai redus de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer intestinal.

Potrivit recomandărilor prezentate de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), adulții ar trebui să consume aproximativ 30 de grame de fibre pe zi. Cu toate acestea, media consumului în rândul adulților britanici este de aproximativ 16,4 grame, iar numai 4% ating nivelul recomandat, potrivit datelor prezentate de King's College London.

Cercetătorii atrag atenția că valorificarea părților comestibile ale fructelor și legumelor ar putea contribui la îmbunătățirea aportului de fibre, fără schimbări radicale ale alimentației.

Există și un avantaj economic și de mediu. Componentele analizate reprezentau între 25% și 48% din greutatea produselor. Aruncarea lor înseamnă, implicit, pierderea unei părți din alimentele cumpărate.

Păstrarea cojilor și a altor componente nu înseamnă că toate trebuie consumate indiferent de starea lor sau de modul în care au fost cultivate.

Fructele și legumele trebuie spălate temeinic sub jet de apă înainte de consum, inclusiv atunci când urmează să fie curățate de coajă. Produsele deteriorate, mucegăite sau alterate trebuie îndepărtate.

De asemenea, este important să ținem cont de toleranța digestivă. Persoanele care urmează o dietă săracă în fibre la recomandarea medicului trebuie să respecte indicațiile primite, deoarece cojile, semințele și tulpinile pot accentua anumite simptome digestive.

Studiul are și câteva limite care trebuie luate în considerare. Cercetătorii au analizat doar 12 tipuri de produse vegetale, iar măsurătorile au fost efectuate pe probe crude. Prin urmare, rezultatele nu stabilesc automat cât de mult se modifică aportul de fibre după fierbere, coacere sau alte metode de preparare.

Mai mult, cercetarea a măsurat conținutul de fibre, nu efectele consumului acestor componente asupra sănătății participanților pe termen lung.