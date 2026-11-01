O familie de fermieri din satul Ocoliș, județul Maramureș, cultivă pepenele de iarnă (Benincasa hispida), o legumă originară din Asia, cunoscută pentru capacitatea sa neobișnuită de conservare. Fructul dezvoltă, la maturitate, un strat natural de ceară care îi protejează pulpa și îi permite să fie păstrat mai multe luni, în condiții corespunzătoare, fără refrigerare.

Familia Mureșan, care administrează Grădina Mureșan Ocoliș, a prezentat pe rețelele sociale mai multe dintre culturile sale mai puțin obișnuite. Printre acestea se numără și pepenele de iarnă, o specie întâlnită mai ales în bucătăria asiatică, dar care a început să atragă atenția și în România.

Potrivit informațiilor prezentate de familie, aceasta intenționează să revină cu detalii despre posibilitatea comercializării semințelor pentru cei interesați de cultivarea plantei.

Cunoscut și sub denumirile de pepene de ceară, pepene alb sau castravete de iarnă, Benincasa hispida face parte din familia Cucurbitaceae, aceeași familie botanică din care provin dovleceii, castraveții și pepenii.

Planta este originară din Asia și este cultivată de mult timp în China, India și alte regiuni din sud-estul continentului. Fructele pot avea forme și dimensiuni diferite, iar unele exemplare ajung la greutăți considerabile.

Caracteristica prin care această legumă se distinge este pelicula albicioasă, cu aspect ceros, care apare pe coajă pe măsură ce fructul ajunge la maturitate. Stratul protector contribuie la încetinirea pierderii apei și protejează fructul în timpul depozitării.

Potrivit bazei botanice PROTA, pepenii de iarnă maturi pot fi păstrați chiar și mai mult de un an atunci când sunt depozitați în condiții adecvate, la temperaturi de aproximativ 13-15 grade Celsius și umiditate controlată.

Spre deosebire de pepenele verde sau cel galben, pepenele de iarnă nu are un gust dulce pronunțat. Pulpa sa este albă, zemoasă și ușor crocantă, cu o aromă delicată, asemănătoare castravetelui sau dovlecelului.

În bucătăria asiatică, fructul este utilizat atât crud, cât și preparat termic. Poate fi adăugat în supe, tocănițe, curry și alte preparate cu legume. În anumite regiuni este folosit inclusiv pentru realizarea dulciurilor, jeleurilor și băuturilor.

Din punct de vedere nutritiv, pepenele de iarnă are un conținut caloric redus și o proporție ridicată de apă. Datele prezentate de baza de specialitate Plants For A Future indică aproximativ 13 kilocalorii și 96,1 grame de apă la 100 de grame de fruct proaspăt.

Cultivarea acestei specii nu este o premieră absolută pentru România. În noiembrie 2023, specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău reușiseră să aclimatizeze pepenele de iarnă în condițiile climatice din țara noastră.

Costel Vînătoru, directorul instituției, explica atunci că planta necesită o perioadă suficient de lungă de vegetație și condiții potrivite de temperatură. Fructul poate fi consumat în diferite stadii de dezvoltare, iar gustul său se apropie mai degrabă de cel al castravetelui decât de al pepenelui dulce.

Aclimatizarea acestei specii arată că există posibilități de diversificare a culturilor legumicole și în afara speciilor cultivate în mod tradițional în România.

Interesul pentru pepenele de iarnă cultivat în Ocoliș vine și din faptul că semințele ar putea deveni disponibile pentru alți pasionați de grădinărit.

Familia Mureșan urmează să ofere informații suplimentare despre această posibilitate. Pentru cei care doresc să încerce cultura, trebuie avut în vedere că planta are nevoie de căldură, soare și un sezon de vegetație suficient de lung pentru dezvoltarea fructelor.

Pepenele de iarnă rămâne astfel o alternativă interesantă pentru diversificarea grădinilor, atât prin particularitățile sale de cultivare, cât și prin utilizările culinare și capacitatea naturală de păstrare.