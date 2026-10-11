Ce este un „pepene suspendat”. Micii producători agricoli din apropierea orașului Bari, în regiunea italiană Puglia, au găsit o modalitate neobișnuită de a continua să-și vândă produsele fără să ocupe direct domeniul public: le agață cu ajutorul unor sfori, astfel încât marfa să rămână suspendată în aer, potrivit Molla di Bari. Practica a apărut după ce comercianții au început să fie sancționați pentru vânzarea produselor în fața propriilor porți.

Situația a atras atenția prin contrastul dintre o tradiție locală veche și regulile privind utilizarea spațiilor publice. Amenzile aplicate micilor producători pot ajunge până la 5.000 de euro, iar soluția găsită de aceștia a primit denumirea de „pepenele suspendat”.

În unele localități din regiunea Puglia, din sudul Italiei, locuitorii obișnuiesc să vândă în fața porților surplusul de produse agricole. Este o formă de comerț de mici dimensiuni, prin care gospodăriile valorifică fructele și legumele pe care le obțin.

Potrivit informațiilor, poliția a început recent să sancționeze aceste practici pentru ocuparea neautorizată a domeniului public. Amenzile pot reprezenta o povară financiară importantă pentru producătorii care comercializează cantități mici de marfă.

Pentru a evita repetarea sancțiunilor, localnicii au căutat o modalitate de a-și expune produsele fără să le mai așeze direct pe suprafețele publice.

Soluția presupune agățarea produselor cu ajutorul unei sfori, astfel încât acestea să rămână suspendate în aer. În loc să fie așezate pe trotuar sau pe alte suprafețe accesibile publicului, fructele sunt ridicate de la sol.

Denumirea de „pepenele suspendat” face referire la această metodă de expunere a mărfii. Ideea este simplă: comercianții încearcă să păstreze accesibile produsele pentru potențialii cumpărători, modificând modul în care le prezintă.

Totuși, suspendarea mărfii nu înseamnă automat că activitatea respectă toate regulile locale. Legalitatea unei asemenea soluții depinde de prevederile aplicabile și de modul în care autoritățile interpretează utilizarea spațiului public. Nu există, în informațiile disponibile în relatarea citată, o confirmare că această practică ar fi fost declarată oficial legală.

Valoarea sancțiunilor reprezintă principalul motiv pentru care micii producători au căutat alternative. O amendă de până la 5.000 de euro poate depăși cu mult veniturile obținute din vânzarea unor cantități reduse de fructe și legume.

Pentru gospodăriile care își comercializează surplusul agricol, diferența dintre posibilitatea de a vinde câteva produse și riscul unei sancțiuni consistente poate influența direct decizia de a continua activitatea.

Cazul evidențiază tensiunea dintre comerțul tradițional de proximitate și aplicarea regulilor privind ocuparea domeniului public. În același timp, arată cum micii producători încearcă să-și adapteze activitatea la restricțiile impuse de autorități.

Informațiile publicate de Mediafax indică o localitate din apropierea orașului Bari, însă nu precizează în textul disponibil numele exact al acesteia, actul normativ în baza căruia au fost aplicate sancțiunile sau dacă autoritățile au comentat metoda folosită de comercianți.

Prin urmare, nu se poate stabili doar pe baza acestor informații dacă suspendarea produselor îi scutește efectiv pe comercianți de amenzi. Metoda reprezintă o adaptare practică la controalele poliției, dar statutul său juridic rămâne neclar.