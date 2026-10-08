Primăria Municipiului București a anunțat joi un nou regulament privind circulația camioanelor, TIR-urilor și a altor vehicule grele, prin care restricțiile de tonaj sunt extinse la nivelul întregului oraș, iar sancțiunile pentru transportatorii care circulă fără autorizație pot ajunge la 10.000 de lei.

Măsura vizează traficul greu din București și este justificată de municipalitate prin necesitatea protejării infrastructurii, reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere.

Una dintre principalele modificări privește Zona B, care este extinsă de la limita Zonei A până la limita administrativ-teritorială a Bucureștiului. Astfel, transportatorii care folosesc vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone trebuie să țină cont de noile condiții de acces și de taxele aferente. Potrivit Primăriei, noul sistem urmărește să permită un control mai eficient al traficului greu, inclusiv prin verificări efectuate de Poliția Locală.

Zona A rămâne perimetrul central în care accesul vehiculelor grele este supus unor taxe diferențiate în funcție de tonaj. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5 și 7,5 tone inclusiv, taxa este de 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună.

Tarifele cresc odată cu masa vehiculului. Pentru camioanele cu masa de peste 40 de tone, taxa de acces în Zona A ajunge la 3.534 de lei pe zi sau 31.474 de lei pe lună, potrivit tarifelor publicate de Poliția Locală București și documentelor municipalității.

În Zona B, pentru vehiculele cu masa între 5 și 7,5 tone inclusiv, noul tarif anunțat este de 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună. Pentru categoriile de tonaj superior, taxele cresc progresiv.

Reconfigurarea Zonei B reprezintă una dintre cele mai importante schimbări față de sistemul anterior, deoarece aria reglementată ajunge până la limita administrativă a municipiului.

Regulamentul introduce și sancțiuni mai severe pentru transportatorii care nu respectă obligația de autorizare. Amenda poate ajunge la 10.000 de lei, față de intervalul de 4.000-5.000 de lei prevăzut anterior.

Poliția Locală București a intensificat deja verificările în trafic. Instituția a transmis că, de la începutul anului, au fost controlate peste 4.000 de camioane, iar sancțiunile aplicate au depășit 3,6 milioane de lei. Într-o singură lună au fost date 60 de amenzi, cu o valoare totală de peste 245.000 de lei.

Municipalitatea susține că sistemul de autorizare este necesar pentru protejarea infrastructurii și pentru prevenirea blocajelor produse de traficul greu.

Potrivit Primăriei Capitalei, traficul vehiculelor grele contribuie la degradarea infrastructurii rutiere, la poluare și la îngreunarea circulației. În același timp, municipalitatea invocă siguranța celorlalți participanți la trafic, inclusiv a pietonilor și a șoferilor de autoturisme.

Un alt argument este posibilitatea de a verifica mai simplu respectarea regulilor în teren. Poliția Locală are deja atribuții de control în zonele în care se aplică restricțiile de tonaj.

Regulamentul vine după o perioadă în care Primăria a pus în dezbatere publică un proiect care prevedea extinderea sistemului de restricții și taxe la nivelul întregului oraș. Proiectul a generat discuții inclusiv în Consiliul General al Municipiului București, iar unele dintre prevederi au fost analizate și modificate pe parcursul procesului de adoptare.

Anunțul Primăriei a generat reacții diferite din partea bucureștenilor. O parte dintre comentatori consideră necesară limitarea traficului greu în interiorul orașului, în timp ce alții atrag atenția asupra costurilor suplimentare pe care le-ar putea suporta transportatorii.

Una dintre principalele întrebări vizează aprovizionarea magazinelor. În cazul transporturilor comerciale, taxele de acces reprezintă o cheltuială suplimentară pentru firmele care operează vehicule grele în zonele reglementate.

Costurile de transport pot fi influențate de mai mulți factori, inclusiv taxele de acces, distanțele parcurse, consumul de carburant și timpul de operare. În cazul în care aceste costuri sunt transferate către beneficiari, ele pot ajunge, indirect, în prețul final al unor produse. Totuși, amploarea unui asemenea efect nu poate fi stabilită automat doar pe baza valorii taxelor, deoarece depinde de structura costurilor și de politica comercială a fiecărui operator.

Primăria susține că aprovizionarea magazinelor din interiorul orașului poate fi realizată cu vehicule mai mici, în timp ce transporturile grele ar trebui să se concentreze în special pe depozitele situate în afara Bucureștiului.

Pentru companiile care operează vehicule de peste 5 tone, elementul esențial este obținerea autorizației corespunzătoare zonei și respectarea condițiilor stabilite pentru fiecare categorie de tonaj.

Poliția Locală București precizează că firmele care efectuează transport în zonele unde există restricții trebuie să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București.

În același timp, noul sistem urmărește să schimbe modul în care este gestionat traficul greu: în locul unei circulații fără control în anumite zone ale orașului, accesul este condiționat de autorizare și de plata taxei aferente.