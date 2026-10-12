Omleta reprezintă fără îndoială una dintre cele mai apreciate și gustoase opțiuni pentru prima masă a zilei. Este un preparat pe care extrem de puțini îl pot refuza, remarcându-se printr-un aport nutrițional deosebit și o concentrație ridicată de vitamina B. Fie că este pregătită simplă sau în combinații clasice cu jumări, aceasta garantează un start de zi excelent. În plus, nutriționiștii subliniază că acest preparat este un aliaj de încredere în procesul de slăbire, având capacitatea de a menține senzația de sațietate pentru o perioadă îndelungată.

Versatilitatea acestui preparat permite asocierea cu o varietate largă de ingrediente, gustul final depinzând exclusiv de preferințele fiecăruia.

Printre cele mai neobișnuite, dar incredibil de delicioase variante se numără omleta cu carne de crab sau cu creveți. Acest preparat aduce o explozie de arome proaspete, fiind o rețetă simplă și extrem de bogată în proteine. Gustul delicat și ușor dulceag al fructelor de mare se îmbină perfect cu notele calde ale mărarului proaspăt.

Pentru a pregăti această rețetă specială aveți nevoie de următoarele ingrediente:

O bucată mică de unt

3 ouă

Sare și piper

2 linguri de arpagic tocat mărunt

2 linguri de mărar tocat mărunt

2 linguri de carne de crab maro (sau creveți)

4 linguri de carne albă de crab (sau creveți)

Salată verde pentru servire (opțional)

Primul pas constă în baterea ouălor într-un bol mic, alături de condimente, verdețuri și carnea de crab rumenită sau creveți, după preferințe. Separata, se topește o cantitate mică de unt într-o tigaie mare, plată și antiaderentă.

Tigaia se așază pe foc mediu, iar când este bine încinsă, se toarnă compoziția de ouă. Cu ajutorul unei spatule, se amestecă ușor în jurul tigăii, permițând părții lichide să ajungă deasupra.

Se mișcă tigaia astfel încât să se obțină o formă circulară mare și uniformă, acoperind toate spațiile goale cu ou crud.

Deasupra se presară carnea albă de crab sau creveții. Când oul este aproape gătit, iar partea inferioară a căpătat o culoare ușor aurie, omleta se pliază cu grijă în tigaie. Preparatul se glisează apoi pe o farfurie caldă și se decorează cu verdețurile rămase.

Se recomandă servirea alături de o salată verde proaspătă.