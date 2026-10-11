Ordinea în care sunt consumate alimentele ar putea influența creșterea glicemiei după masă, potrivit unui studiu publicat online la 8 octombrie 2026 în revista științifică Diabetes. O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Universitatea Kyoto din Japonia, a descoperit că administrarea uleiului de măsline înaintea glucozei a redus creșterea inițială a glicemiei și a încetinit golirea stomacului la șoareci.

Rezultatele oferă informații despre mecanismele prin care succesiunea alimentelor poate influența metabolismul glucozei.

Cercetătorii au observat implicarea mai multor hormoni și a unor căi nervoase care participă la reglarea digestiei. Efectele au fost identificate inclusiv la șoareci cu modele experimentale de diabet de tip 2, însă descoperirile nu demonstrează că aceeași intervenție produce rezultate identice la oameni.

Pentru a analiza efectul ordinii alimentelor, cercetătorii au folosit șoareci ținuți fără hrană peste noapte, pe care i-au împărțit în trei grupuri. Primul a primit apă, urmată de glucoză. Al doilea a primit ulei de măsline, apoi glucoză după 15 minute, în timp ce al treilea a primit glucoză înaintea uleiului de măsline.

Echipa a măsurat ulterior nivelurile glicemiei și ale mai multor hormoni implicați în metabolism, inclusiv insulina, glucagonul, GIP și GLP-1. Pentru a estima viteza cu care stomacul își evacuează conținutul către intestin, cercetătorii au folosit și măsurători ale concentrației de paracetamol în sânge după administrarea orală a substanței.

Experimentele au fost extinse și la alte grupuri de șoareci, inclusiv animale cu diabet de tip 2 și exemplare cu secreție de insulină sever afectată. Cercetătorii au investigat, de asemenea, rolul unor semnale hormonale și al nervului vag, care asigură o parte importantă a comunicării dintre creier și aparatul digestiv.

Rezultatele au arătat că șoarecii care au primit ulei de măsline înaintea glucozei au prezentat o creștere inițială mai redusă a glicemiei decât animalele care au primit apă înaintea glucozei sau uleiul după aceasta.

Unul dintre mecanismele observate a fost încetinirea golirii gastrice. Atunci când stomacul transferă mai lent conținutul către intestin, glucoza poate ajunge mai gradual în zona în care este absorbită, ceea ce poate modifica evoluția glicemiei după masă.

Cercetătorii au constatat și o creștere timpurie a secreției de glucagon, GIP și GLP-1. Acești hormoni participă la reglarea metabolismului și a răspunsului organismului la nutrienții ingerați.

Deși glucagonul este cunoscut în principal pentru rolul său în creșterea glicemiei, experimentele au indicat că semnalizarea sa contribuie, în acest context, la efectul observat.

Blocarea separată a semnalizării glucagonului sau a GLP-1 nu a eliminat efectul, însă blocarea simultană a redus influența uleiului asupra glicemiei și golirii gastrice.

Experimentele în care a fost întreruptă comunicarea prin nervul vag au sugerat, la rândul lor, că mecanismele nervoase participă la răspunsul organismului.

Studiul este relevant pentru cercetarea strategiilor alimentare care urmăresc limitarea creșterii glicemiei după masă. Ordinea în care sunt consumate diferite categorii de alimente a fost deja investigată în cercetări clinice, iar unele rezultate sugerează că legumele, proteinele sau grăsimile consumate înaintea carbohidraților pot influența răspunsul glicemic.

Totuși, experimentul publicat în revista Diabetes a urmărit în principal mecanismele biologice la animale. Faptul că efectele au fost observate și la șoareci cu diabet experimental nu reprezintă o confirmare a eficienței aceleiași strategii pentru pacienții umani.

Sunt necesare studii clinice care să stabilească dacă administrarea uleiului de măsline înaintea alimentelor bogate în carbohidrați produce beneficii măsurabile la oameni, în ce condiții apar acestea și dacă influențează glicemia pe termen lung.

Descoperirile nu justifică modificarea tratamentului pentru diabet și nici consumul unor cantități mari de ulei de măsline în încercarea de a controla glicemia. Uleiul de măsline este o sursă concentrată de energie, iar efectele unei strategii alimentare trebuie evaluate în contextul întregii diete.

Studiul aduce noi informații despre legătura dintre succesiunea alimentelor, hormonii digestivi și controlul glicemiei. Până la obținerea unor rezultate clinice concludente, efectul specific al consumului de ulei de măsline înaintea carbohidraților trebuie considerat o ipoteză susținută de experimente pe animale, nu o recomandare medicală demonstrată pentru oameni.