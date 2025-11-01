Gabriel Peșa, expert în biohacking, dezvăluie cum să hrănești creierul. Glucoza nu este o soluție

Gabriel Peșa, cel care a reușit să își inverseze vârsta prin modul în care se hrănește, a explicat cum trebuie ajutat creierul. Mai exact ce fel de stil de viață ajută în acest sens.

Gabriel Peșa a explicat la un podcast care sunt cei doi combustibili care ajută creierul. ”Regula în domeniul biohackingulkui este că creierul dacă nu este hrănit corespunzător îți canibalizează corpul.

Poate fi hrănit prin două mecanisme. Unul dintre ele este glucoza, un combustibil suficient de puternic și predominat folosit. Dar dacă vrei să îți boostezi creierul peste limitele normale trebuie să-l hrănești cu ketone”, a spus acesta.

Însă marea provocare este metabolizarea glucozei, pentru celelalte organe. ”Problema este că dacă tu ai o alimentație bazată pe carbohidrați cu un aport de gludice, zaharuri, glucoză, etc etc, foarte mare, corpul și ficatul nu ajung să producă ketone.

Trebuie să ai restricție caloric sau restricție de carbohidrați, ca corpul să facă switchul către producția internă de ketone. Asta înseamnă să folosească grăsimea, să o transfome în acizi grași, și din acizi grași în ketone”, a mai declarat el.

Pe de altă parte și el, alături de numeroși medici recomandă fastingul. ”Și în condiții extreme cum ar fi postul, în ester ketone, care sunt foarte puternice, hrănesc creierul extrem de bine și tehnologia și știința ne permit să înghițim lichid ester ketone. Pentru că sunt deja companii care produc ester ketone și îi dai combustibulul de octavă superioară ca să zic așa”, a precizat acesta.

Gabriel Peșa a devenit cunoscut după ce a reușit să își inverseze vârsta prin intermediul stilului de viață. Acesta are 52 de ani, dar arată ca la 30. Metodele sale sunt publice și au legătură cu alimentația, dar și cu sportul.