Puține preparate sunt la fel de îmbietoare precum o plăcintă cu brânză sărată, proaspăt scoasă din cuptor. Cu foi fragede, umplutură cremoasă și o crustă rumenită, acest preparat este ideal pentru micul dejun, o gustare în familie sau o masă savurată alături de cei dragi.

Rețeta se pregătește ușor, cu ingrediente accesibile, iar combinația dintre brânza sărată și ouă oferă umpluturii o textură fină și un gust bogat. Poți folosi foi subțiri din comerț pentru a scurta timpul de preparare și pentru a obține o plăcintă cu straturi crocante și un interior moale și aromat.

Pentru o tavă de aproximativ 30 x 20 de centimetri, ai nevoie de următoarele ingrediente:

400 g foi subțiri de plăcintă

500 g brânză telemea

250 g brânză de vaci

3 ouă

200 g iaurt grecesc sau smântână

100 ml lapte

80 g unt topit sau 80 ml ulei

1 legătură de mărar proaspăt, opțional

1 ou pentru uns deasupra

Semințe de susan, opțional

Dacă telemeaua este foarte sărată, poți reduce cantitatea și o poți combina cu mai multă brânză de vaci, pentru un gust echilibrat.

Primul pas este pregătirea brânzeturilor. Telemeaua se sfărâmă cu furculița, apoi se amestecă într-un bol cu brânza de vaci.

Adaugă cele trei ouă, iaurtul grecesc și mărarul tocat fin, dacă preferi o aromă proaspătă. Amestecă până când obții o compoziție omogenă, suficient de cremoasă pentru a se întinde ușor între foile de plăcintă.

Gustă umplutura înainte de a adăuga sare. Telemeaua poate fi deja suficient de sărată, astfel că este posibil să nu mai fie nevoie de niciun adaos.

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și unge tava cu puțin unt topit sau ulei.

Așază primele foi de plăcintă în tavă, una peste alta, ungând fiecare foaie cu puțin unt sau ulei. Folosește aproximativ jumătate din cantitatea de foi pentru baza preparatului.

Distribuie umplutura de brânză într-un strat uniform, apoi acoper-o cu restul foilor. Unge fiecare strat cu puțină grăsime, pentru ca plăcinta să capete o crustă aurie și crocantă după coacere.

La final, bate oul rămas și amestecă-l cu laptele. Toarnă compoziția peste ultima foaie și întinde-o uniform. Dacă dorești, presară câteva semințe de susan pentru un aspect apetisant.

Pentru porții ușor de servit, poți tăia plăcinta în pătrate înainte de a o introduce în cuptor.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și lasă plăcinta la copt aproximativ 35-45 de minute, până când foile devin aurii, iar suprafața capătă o crustă frumos rumenită.

Timpul de coacere poate varia în funcție de cuptor și de grosimea plăcintei. Dacă observi că partea de sus se rumenește prea repede, poți reduce ușor temperatura.