Câteva cuburi de gheață puse în uscător împreună cu hainele șifonate pot părea o combinație cel puțin ciudată. Trucul circulă de ceva timp în mediul online și promite să reducă rapid cutele de pe haine, fără să mai fie nevoie să scoți imediat fierul de călcat.

Explicația este însă una destul de simplă. În contact cu aerul fierbinte din uscător, gheața se topește, iar apa rezultată contribuie la formarea aburului. Căldura și umezeala pot relaxa fibrele materialului, astfel încât unele dintre cute devin mai puțin vizibile. Metoda nu transformă însă uscătorul într-un fier de călcat propriu-zis și nici nu funcționează la fel de bine pentru orice material.

Pentru această metodă sunt necesare doar câteva cuburi de gheață și hainele care trebuie îndreptate. Acestea sunt introduse împreună în uscător, iar aparatul este pornit pentru o perioadă scurtă, folosind o temperatură pe care materialele respective o suportă.

Pe măsură ce uscătorul se încălzește, cuburile încep să se topească. Apa este încălzită rapid într-un spațiu închis, iar umiditatea și aerul cald creează un efect asemănător utilizării aburului. Fibrele textile devin mai relaxate, în timp ce mișcarea tamburului împiedică hainele să rămână nemișcate și presate în aceeași poziție.

Rezultatul poate fi o haină vizibil mai puțin șifonată decât înainte de introducerea în uscător. Potrivit Apartment Therapy, care a testat metoda, câteva cuburi de gheață puse în uscător împreună cu un articol șifonat pot reduce cutele în aproximativ zece minute, datorită aburului format în interior. Testul publicației a arătat însă că metoda nu îndepărtează toate cutele și este mai potrivită pentru situațiile în care este nevoie de o soluție rapidă decât pentru haine care trebuie să arate perfect călcate.

Nu este nevoie să umpli uscătorul cu gheață. Câteva cuburi sunt suficiente pentru a crea umezeala necesară. Cantitatea trebuie să rămână redusă, pentru că scopul nu este udarea hainelor, ci generarea unei cantități mici de abur în interiorul tamburului.

Trucul este mai potrivit atunci când în uscător sunt introduse doar câteva articole. Dacă tamburul este plin, hainele nu mai au suficient spațiu pentru a se mișca, iar aburul nu poate acționa la fel de eficient asupra tuturor suprafețelor. De asemenea, dacă sunt introduse prea multe haine șifonate simultan, rezultatele pot fi inegale.

Metoda poate fi folosită, de exemplu, atunci când scoți din dulap un tricou, o cămașă sau o altă piesă care s-a șifonat și ai nevoie de ea într-un timp scurt.

Cute­le apar atunci când fibrele textile rămân într-o anumită poziție, de exemplu după spălare, uscare, depozitare sau după ce hainele au rămas îngrămădite.

Căldura și umezeala sunt folosite tocmai pentru a relaxa aceste fibre. Acesta este și principiul aparatelor de călcat cu aburi. Diferența este că, în uscător, aburul nu este direcționat într-un punct precis al materialului.

În schimb, hainele sunt mișcate permanent în tambur, iar aerul cald și umed circulă în jurul lor. Din acest motiv, trucul poate fi suficient pentru cute superficiale, dar este mult mai puțin precis decât călcarea clasică.

Depinde foarte mult de rezultatul dorit. Dacă scopul este doar ca o haină ușor șifonată să arate mai bine înainte să fie purtată, metoda poate elimina nevoia de a folosi fierul de călcat în anumite situații.

Dacă este vorba însă despre o cămașă care trebuie să aibă gulerul și manșetele perfect netede sau despre pantaloni la care trebuie formată o dungă precisă, uscătorul nu poate reproduce rezultatul obținut prin presarea materialului cu fierul.

Trucul trebuie privit mai degrabă ca o metodă rapidă de reîmprospătare a hainelor.

Este util mai ales atunci când observi în ultimul moment că o piesă vestimentară s-a șifonat în dulap sau după ce a stat pliată într-o valiză.

Un aspect important este eticheta articolului vestimentar. Faptul că trucul presupune folosirea uscătorului nu înseamnă că orice haină poate fi supusă temperaturilor ridicate. Unele materiale se pot deteriora, deforma sau contracta atunci când sunt expuse la prea multă căldură.

Înainte de a încerca metoda trebuie verificat simbolul de uscare de pe etichetă. Dacă producătorul interzice uscarea automată, trucul cu gheață nu trebuie folosit pentru articolul respectiv. În cazul materialelor care permit uscarea doar la temperatură scăzută, trebuie respectată această indicație.

Mai multă căldură nu înseamnă automat rezultate mai bune.

Chiar și după ce cutele au fost relaxate de căldură și umezeală, modul în care sunt tratate hainele după oprirea aparatului contează. Dacă rămân în uscător într-o grămadă, se pot forma din nou cute pe măsură ce materialul se răcește. De aceea, piesele ar trebui scoase imediat și întinse pe umeraș sau împăturite.

În cazul unei cămăși, de exemplu, simplul fapt că este așezată imediat pe un umeraș poate ajuta materialul încă ușor cald să își păstreze forma.

Lăsarea hainelor ore întregi în tambur după terminarea programului poate anula o parte din efectul obținut.

Principiul poate fi aplicat și cu o cantitate mică de apă introdusă în alt mod. Un prosop mic și umed poate produce un efect asemănător atunci când este încălzit în uscător. Și în acest caz, ideea este formarea unui mediu cald și umed, nu udarea hainelor.

Metoda nu trebuie confundată însă cu introducerea unor articole complet ude alături de haine care trebuie doar îndreptate, deoarece timpul de uscare va crește considerabil.

Cuburile de gheață au avantajul că sunt ușor de dozat și pot fi puse direct în tambur.

Cel mai mare avantaj al metodei nu este obținerea unor haine perfect călcate, ci timpul și efortul economisite.

Câteva cuburi de gheață, câteva articole și aproximativ zece minute în uscător pot fi suficiente pentru ca o piesă vestimentară cu cute moderate să arate mult mai bine.

Pentru hainele care necesită un aspect impecabil, fierul de călcat sau aparatul vertical cu aburi rămân variante mai eficiente.

Pentru tricoul scos șifonat din dulap cu câteva minute înainte de plecare, însă, câteva cuburi de gheață aruncate în uscător pot deveni unul dintre acele trucuri neobișnuite care chiar au o explicație logică.