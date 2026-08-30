Un posibil nou vecin al familiei Prințului Harry a dezvăluit deja porecla sa ireverențioasă pentru Meghan Markle, potrivit Express.

Cei doi se adaptează acum la noua lor viață în Marea Britanie, după ce s-au întors la începutul acestei săptămâni pentru prima lor ședere permanentă după șase ani.

Deși nu există o confirmare oficială a locului în care vor sta ei și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, există zvonuri că ar putea fi în Cotswolds.

Pitoreasca regiune de sud-vest, care se întinde pe mai multe comitate, este un loc popular pentru vedete, personalități precum Ellen De Generes, familia Beckham și Jeremy Clarkson locuind acolo.

Iar un alt nou vecin pe care l-ar putea avea cuplul este legendarul designer de interior Laurence Llewelyn-Bowen. Laurence, faimos pentru aparițiile sale în emisiunea Changing Rooms de la BBC, nu a pierdut timpul și și-a împărtășit părerile sincere despre cuplu.

Într-o declarație în exclusivitate, Laurence a dezvăluit că i-a dat deja lui Meghan Markle o poreclă din cauza alegerilor sale de design.

El a spus că îi va „primi cu brațele deschise” în magazinul său Llewelyn Bowen Pattern Emporium din regiune, dacă ar avea vreodată nevoie de ajutor cu „perne sau perdele”. „Dar nu sunt complet sigur că vom fi vreodată pe gustul lui Meghan”, a continuat el.

„Ceea ce facem este foarte colorat. Probabil este mult prea interesant pentru Ducesa de Bej (Beige, în original), dar putem încerca. Cu siguranță, dacă vrea să fie luată în serios de doamnele din zonă, deținerea câtorva perne LLB ar împinge-o cu siguranță în direcția cea bună.”

Laurence a insistat apoi asupra poreclei ireverențioase, adăugând: „Cred că s-ar putea să rămână. Ducesă de Bej. Jackie [soția lui] tocmai a spus de la volan că se va chinui foarte mult să poarte blugi albi unde suntem noi, este foarte noroios.”

Laurence i-a avertizat anterior pe Harry și Meghan că localnicii din Cotswolds pot „mirosi minciunile” și că Meghan, în special, trebuie să fie „sigură” cu privire la cine vrea să fie.

Și alți locuitori din Cotswolds au vorbit despre cum se simt în legătură cu primirea unuia dintre cele mai discutate cupluri din lume. Unul dintre ei le-a cerut să se „rătăcească” și să o ia cu ei pe prietena celebră Ellen De Generes.

Harry și Meghan au renunțat la funcția de membri ai familiei regale în 2020 și au stat o scurtă perioadă în patria lui Meghan, Canada, înainte de a se stabili în California, în SUA. Se spune că acum vizează proprietăți de peste 10 milioane de lire sterline în Marea Britanie.

Între timp, se spune că regele Charles speră că întoarcerea fiului său ar putea declanșa în sfârșit începutul unei dezghețări în relația sa cu fratele său, prințul William.