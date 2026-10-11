Festivalul Internațional al Luminii Spotlight a ajuns duminică, 11 octombrie 2026, la finalul celei de-a zecea ediții, organizată în centrul Bucureștiului sub tema „PLAYGROUND”. Evenimentul a adus instalații interactive, proiecții de video mapping și experiențe multimedia pe Calea Victoriei, transformând clădirile emblematice ale Capitalei în suporturi pentru creații artistice realizate de artiști români și internaționali.

Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, festivalul s-a desfășurat în perioada 9-11 octombrie, cu acces gratuit pentru public. Ediția aniversară a inclus 19 proiecte de artă a luminii, dintre care 13 instalații și șase spectacole de video mapping, și a reunit 16 artiști din șapte țări.

Tema din acest an, „PLAYGROUND”, a pus accent pe interacțiunea dintre public, arhitectura urbană și tehnologie. Prin instalații luminoase, proiecții digitale și lucrări multimedia, traseul festivalului a propus o modalitate diferită de a descoperi spațiile cunoscute ale Bucureștiului.

Programul s-a desfășurat pe Calea Victoriei și în zonele adiacente, între Hotelul Radisson Blu și intersecția cu Splaiul Independenței. O parte dintre evenimente au fost găzduite la ARCUB – Hanul Gabroveni, iar alte instalații au putut fi vizitate la Promenada Mall și Mega Mall.

Vineri, 9 octombrie, festivalul a început la ora 21:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică programul a fost anunțat între orele 19:00 și 23:00.

Printre punctele importante ale traseului s-au numărat instalațiile și proiecțiile amplasate în Piața George Enescu, Piața Revoluției și în apropierea unor clădiri reprezentative din centrul orașului.

La Piața George Enescu, instalația „Kontakt”, realizată de artistul Nicolas Paolozzi și studioul francez Module, a propus o structură monumentală care combină lumina și sunetul. În zona statuii lui Carol I, „Light Rider”, semnată de Adrian Damian, a explorat relația dintre mișcare, spațiu și lumină.

La Piața Revoluției, publicul a putut descoperi „Embrace”, o instalație luminoasă realizată de australianul Josh McAuliffe, precum și „Alcove LTD”, o lucrare din sticlă și lumină semnată de artiștii studioului elvețian Encor.

Proiecțiile de video mapping au inclus lucrări pe fațadele Teatrului Odeon, Palatului Telefoanelor, Hotelului Novotel, Cercului Militar Național, Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest și Muzeului Național de Artă al României. La ARCUB – Hanul Gabroveni a fost prezentată și „Ophelia”, o instalație holografică realizată de artiștii britanici Davy și Kristin McGuire.

Amploarea ediției aniversare s-a reflectat și în infrastructura tehnică necesară desfășurării evenimentului. Potrivit organizatorilor, suprafața expozițională de pe Calea Victoriei a depășit 7.000 de metri pătrați, iar producția a implicat peste 300 de tone de echipamente, 11 structuri și turnuri de proiecție, 20 de videoproiectoare laser și peste 200 de surse de lumină.

Lucrările au fost realizate de artiști și studiouri din România, Elveția, Franța, Australia, Italia, Austria și Marea Britanie. Diversitatea proiectelor a adus împreună instalații interactive, sculpturi luminoase și proiecții adaptate arhitecturii clădirilor din centrul Capitalei.

Ediția din 2026 nu s-a limitat la instalațiile accesibile publicului pe traseul urban. Programul a inclus și Spotlight Talks, o serie de prezentări și dezbateri despre arta luminii, utilizarea spațiului public și relația dintre festivaluri și comunitățile urbane.

Întâlnirile au avut loc la ARCUB – Hanul Gabroveni, în zilele de 10 și 11 octombrie, și au reunit artiști și profesioniști din domeniul festivalurilor internaționale de lumină. Totodată, Bucureștiul a găzduit întâlnirea anuală a International Light Festivals Organisation (ILO), organizație care reunește reprezentanți ai festivalurilor de profil. <Cite refs={["turn476169search2","turn476169search3"]}/>

Festivalul a coincis cu încheierea programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest an, după 25 de weekenduri dedicate plimbărilor și activităților culturale în spațiul public, potrivit București FM.

Prin combinarea artei vizuale cu tehnologia și arhitectura urbană, Spotlight a oferit timp de trei seri un traseu cultural gratuit în centrul Capitalei. Ediția aniversară s-a încheiat duminică, 11 octombrie, după trei zile de instalații și spectacole de lumină.

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