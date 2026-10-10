Festivalul gastronomic Taste of Transylvania va avea loc pentru prima dată în București, între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, unde vizitatorii vor putea descoperi preparate transilvănene, reinterpretări moderne ale rețetelor tradiționale și demonstrații culinare susținute de bucătari cunoscuți.

Ajuns la cea de-a zecea ediție, evenimentul reunește 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv două restaurante cu stele Michelin, potrivit organizatorilor. Festivalul își propune să aducă în atenția publicului diversitatea gastronomiei transilvănene și să ofere producătorilor locali o oportunitate de a-și prezenta produsele în Capitală.

Printre invitații anunțați se numără Adi Hădean, Alex Petricean, de la N.O.U.A. Bucătărie Românească, și Mihai Toader, de la Soro.lume. Lor li se alătură Simone Cantafio, chef din Italia, care deține o stea Michelin, conform informațiilor transmise de echipa festivalului.

Prezența acestor bucătari aduce în prim-plan o direcție importantă a evenimentului: întâlnirea dintre gastronomia tradițională și tehnicile contemporane de preparare. Ingredientele locale și rețetele transmise din generație în generație vor fi valorificate în preparate adaptate bucătăriei actuale.

Alex Petricean consideră că Bucureștiul avea nevoie de un astfel de eveniment, care să contribuie la redescoperirea unor rețete tradiționale ce riscă să fie uitate.

La rândul său, Adi Hădean, aflat la prima participare la Taste of Transylvania, vede festivalul ca pe o ocazie de a evidenția contribuția gastronomiei ardelenești la bucătăria românească. Evenimentul le oferă, totodată, producătorilor din Transilvania posibilitatea de a ajunge la un public mai larg.

Mihai Toader descrie festivalul drept un ambasador al multiculturalismului din România, subliniind importanța păstrării identității preparatelor tradiționale și a respectului pentru ingredientele folosite.

Programul festivalului include mai mult decât prezentări de preparate și standuri gastronomice. Potrivit organizatorilor, publicul va putea participa gratuit la ateliere culinare și degustări de cafea.

În cadrul demonstrațiilor, bucătarii vor găti în fața vizitatorilor, iar gospodinele și profesioniștii din domeniu vor avea ocazia să își demonstreze priceperea, pregătind mâncăruri pornind de la aceleași ingrediente.

Formatul își propune să evidențieze diferențele dintre tehnicile de preparare și modul în care ingredientele pot fi valorificate în rețete tradiționale sau în creații gastronomice moderne.

Programul cuprinde și activități dedicate vinurilor. Sâmbătă, 17 octombrie, sunt anunțate cinci sesiuni de degustare, în cadrul cărora vizitatorii vor putea descoperi vinuri de la cinci crame.

Duminică, 18 octombrie, organizatorii au programat un brunch cu preparate la discreție, desfășurat pe parcursul a două ore.

Accesul la Taste of Transylvania, organizat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, se face pe bază de bilet. Informațiile disponibile în anunțul evenimentului nu precizează prețul biletelor, astfel că tarifele și eventualele condiții speciale de participare trebuie verificate pe canalele oficiale ale organizatorilor.

Pentru cei interesați de gastronomie, evenimentul oferă posibilitatea de a descoperi preparate regionale, de a urmări demonstrații culinare și de a participa la activități dedicate cafelei și vinului, într-un spațiu care pune în valoare patrimoniul rural românesc.

Ediția din București vine după o altă etapă importantă pentru festival. În martie 2026, Taste of Transylvania a fost organizat pentru prima dată în Ungaria, la Muzeul în aer liber din Szentendre, unde publicul a avut ocazia să descopere gastronomia transilvăneană.

Extinderea evenimentului în afara locațiilor sale obișnuite și organizarea primei ediții bucureștene indică interesul organizatorilor pentru promovarea gastronomiei regionale către un public mai larg.

Taste of Transylvania se desfășoară între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, cu preparate tradiționale și reinterpretări moderne, invitați din gastronomia românească și internațională, ateliere și degustări.