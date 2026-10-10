Calea Victoriei va fi închisă circulației auto în weekendul 10-11 octombrie, când Primăria Capitalei organizează ultima ediție din acest an a programului „Străzi deschise – București”. Bucureștenii vor putea participa la tururi ghidate, activități culturale și un moment muzical susținut de Damian Drăghici & Brothers. În același timp, Maratonul Internațional București, o paradă a motocicliștilor și o adunare publică vor aduce restricții suplimentare de circulație în Capitală.

Calea Victoriei va fi rezervată pietonilor sâmbătă și duminică, 10 și 11 octombrie, la ultima ediție din 2026 a evenimentului „Străzi deschise – București”. Programul include activități de educație rutieră, plimbări ghidate prin centrul orașului, evenimente dedicate cinematografiei și muzică.

În ambele seri, publicul va putea vizita și instalațiile de lumină din cadrul Spotlight Festival.

Weekendul aduce însă și restricții pentru șoferi, atât în centrul Capitalei, cât și pe arterele incluse în traseele Maratonului Internațional București și ale celorlalte manifestări programate.

Activitățile vor începe la ora 11:00, în Piața Revoluției, cu demonstrații și sesiuni de informare despre utilizarea trotinetelor electrice.

Evenimentul se va desfășura până la ora 13:00 și va pune accent pe regulile de circulație și pe măsurile de siguranță pentru utilizatorii acestor vehicule. Activitatea este susținută de Asociația Coaliția pentru Economia Digitală.

Tot între orele 11:00 și 13:00 este programat turul ghidat „De la Bucureștiul regal la Bucureștiul comunist”, condus de ghidul de turism Florin Cristescu. Participanții vor parcurge traseul dintre Muzeul Național de Istorie a României și Palatul Știrbei, descoperind informații despre schimbările prin care a trecut Capitala. După-amiaza, între orele 14:00 și 18:00, în apropierea Statuii Iuliu Maniu va avea loc evenimentul cinematografic „Delta Sălbatică”.

Publicul va avea acces la un panou foto, materiale promoționale și un cod QR prin care poate afla informații despre film. La activitate vor participa și reprezentanți ai August Film. Între orele 17:00 și 18:00, Damian Drăghici & Brothers vor susține un moment muzical pe traseul dintre Cercul Militar Național și Piața Amzei.

Ultima zi a ediției din acest an va include turul ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, organizat între orele 16:00 și 18:00.

Plimbarea va fi condusă de Alexandru Binescu și va urma traseul Piața Națiunilor Unite – Piața Revoluției.

Participanții vor afla informații despre clădiri și locuri care au dispărut, despre transformările urbanistice ale Bucureștiului și despre episoade mai puțin cunoscute din trecutul centrului Capitalei.

În paralel cu programul „Străzi deschise”, sâmbătă și duminică vor putea fi vizitate instalațiile artistice pregătite pentru Spotlight Festival.

Evenimentul include lucrări de artă luminoasă și intervenții vizuale amplasate de-a lungul traseului festivalului. Potrivit programului publicat de ARCUB, instalațiile vor putea fi vizitate în zilele de 10 și 11 octombrie, între orele 19:00 și 23:00.

Brigada Rutieră a anunțat restricții de trafic în Capitală, începând de vineri, 9 octombrie, pentru organizarea Maratonului Internațional București. Competiția va avea loc sâmbătă și duminică, iar startul și sosirea participanților vor fi în Piața Constituției.

De vineri, ora 08:00, până duminică, ora 23:00, circulația va fi restricționată pe Bulevardul Libertății, pe segmentul dintre breteaua Pieței Constituției din dreptul Parchetului General și cea din dreptul Ministerului Justiției. Măsura vizează toate cele trei benzi de pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite, pentru amenajarea zonei de sosire.

Alte restricții se aplică de vineri, ora 14:00, până duminică, ora 16:00, pe Bulevardul Libertății și pe segmentul dintre Bulevardul Națiunile Unite și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri, pentru amenajarea zonei de start.

Sâmbătă, 10 octombrie, vor avea loc probele Fun Run, pe distanța de 2 kilometri, și crosul de 10 kilometri. Traseul comunicat pentru curse include următoarele artere:

Bulevardul Libertății – Splaiul Independenței – Bulevardul Națiunile Unite;

Breteaua Pieței Constituției din dreptul Parchetului General – Bulevardul Unirii – Piața Alba Iulia;

Bulevardul Decebal, cu întoarcere în zona intersecției cu Șoseaua Mihai Bravu, fără afectarea traficului în intersecție;

Bulevardul Decebal – Piața Alba Iulia – Bulevardul Unirii – Piața Unirii;

Strada Halelor – Splaiul Independenței, pe contrasens – Piața Națiunile Unite – Bulevardul Națiunile Unite – Bulevardul Libertății.

Circulația va fi restricționată sâmbătă, între orele 07:30 și 13:00, pe traseul crosului.

Duminică, 11 octombrie, sunt programate semimaratonul de 21 de kilometri și maratonul de 42 de kilometri. Ambele curse vor începe și se vor încheia în Piața Constituției. Traseul maratonului se va întinde până la Arena Națională, de unde participanții se vor întoarce către zona de sosire. Pentru desfășurarea probelor de duminică, traficul va fi restricționat între orele 07:30 și 15:30, pe arterele incluse în traseul competiției.

Sâmbătă, de la ora 12:00, este programată adunarea publică și parada motocicliștilor „Parada Moto – Pink Ride”.

Participanții se vor întâlni în parcarea Bibliotecii Naționale a României, de unde vor porni către Băneasa, având ca destinație parcarea Enayati Medical City.

Deplasarea se va face pe prima bandă de circulație, pe traseul:

Bulevardul Mircea Vodă – Bulevardul Unirii – Piața Unirii – Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Pod Băneasa.

O altă manifestare va avea loc duminică, 11 octombrie, în fața Guvernului, între orele 16:00 și 17:00.

Ulterior, participanții se vor deplasa, în intervalul 17:00-18:00, pe următorul traseu:

Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Regina Elisabeta – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor – Strada Doctor Dumitru Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Drumul Sării – Drumul Taberei – Bulevardul General Paul Teodorescu – Bulevardul Doina Cornea – Șoseaua Grozăvești.

Punctul final al deplasării va fi localul Quantic.

„Deplasarea participanţilor pe traseul menţionat se va face pe pista de biciclete şi pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere în vigoare”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Polițiștii rutieri vor lua măsuri pentru dirijarea circulației și prevenirea accidentelor în zonele în care au loc evenimentele.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța necesară pentru frânarea în siguranță și să evite oprirea sau staționarea în afara locurilor permise.

De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.