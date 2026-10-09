Nouă linii STB vor circula pe trasee modificate între 9 și 11 octombrie 2026, în anumite intervale orare, din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru desfășurarea evenimentului „Spotlight - Festivalul Internațional al Luminii București”. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a anunțat că măsurile vor afecta inclusiv circulația pe Calea Victoriei și pe mai multe străzi din centrul Capitalei.

Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și N121 vor circula pe rute modificate în perioada 9-11 octombrie, pentru a permite organizarea Festivalului Luminii din București. Potrivit TPBI, devierile vor fi aplicate vineri, 9 octombrie, între orele 21:00 și 23:00, iar sâmbătă și duminică, 10 și 11 octombrie, între orele 19:00 și 23:00.

Restricțiile rutiere vor viza Calea Victoriei, pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără a include intersecția cu Bulevardul Regina Elisabeta. Circulația va fi restricționată și pe Strada Știrbei Vodă, între Ion Câmpineanu și Calea Victoriei, precum și pe străzile Episcopiei, George Enescu, Dem. I. Dobrescu și C. A. Rosetti.

Liniile 122 și 137 vor urma traseele obișnuite până la intersecția străzilor Știrbei Vodă, Luterană și Ion Câmpineanu. De aici, autobuzele vor fi redirecționate pe Strada Luterană, Strada General Budișteanu, Bulevardul Dacia, Piața Romană, Bulevardul Gheorghe Magheru și Bulevardul Nicolae Bălcescu, până la terminalul „Piața 21 Decembrie 1989”.

Pe sensul de întoarcere, circulația se va desfășura fără modificări. Pentru linia 168, traseul dintre terminalul „Valea Ialomiței” și intersecția Știrbei Vodă/Luterană/Ion Câmpineanu va rămâne neschimbat.

Ulterior, autobuzele vor merge pe Strada Luterană, Strada General Budișteanu, Bulevardul Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Strada George Enescu și Bulevardul Gheorghe Magheru, până la „Piața Romană”.

Traseul pe sensul opus va rămâne cel obișnuit.

În cazul liniei 178, modificarea traseului nu va fi aplicată automat. Măsura va intra în vigoare numai dacă numărul pietonilor va necesita închiderea circulației pe Strada Ion Câmpineanu, între Strada Știrbei Vodă și Calea Victoriei.

În această situație, autobuzele vor circula de la „Complex Apusului” până la intersecția Știrbei Vodă/Luterană/Ion Câmpineanu.

Întoarcerea se va face pe Strada Luterană, Strada General Budișteanu, Calea Griviței și Strada Mircea Vulcănescu, după care vehiculele vor reveni pe traseul normal.

Autobuzele liniei 205 vor circula pe ruta obișnuită între terminalul „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei/Bulevardul Dacia. Pe sensul către Piața Unirii, traseul va continua pe Bulevardul Dacia, Strada Berzei, Strada Vasile Pârvan, Podul B. P. Hașdeu și Splaiul Independenței, până la terminalul „Piața Unirii 2”. Sensul opus nu va fi afectat de restricții.

În ceea ce privește linia 226, autobuzele vor circula între „Depoul Alexandria” și intersecția străzilor Știrbei Vodă, Luterană și Ion Câmpineanu, pe traseul actual.

De la această intersecție, vehiculele vor fi deviate pe Strada Luterană, Strada General Budișteanu, Bulevardul Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Strada George Enescu și Bulevardul Gheorghe Magheru, până la „Piața Romană”.

Pe sensul de întoarcere nu vor exista modificări.

Pentru linia 311, autobuzele vor circula între terminalul „Faur” și intersecția Bulevardul Nicolae Bălcescu/Strada Dem. I. Dobrescu. De aici, vor continua pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, urmând să întoarcă pe Strada C. A. Rosetti și Strada Maria Rosetti, înainte de a reveni pe traseul obișnuit.

În cazul liniei 368, autobuzele vor parcurge traseul normal de la „Valea Oltului” până la intersecția Știrbei Vodă/Luterană/Ion Câmpineanu.

Ulterior, vor circula pe Strada Luterană, Strada General Budișteanu, Calea Griviței, Bulevardul Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Strada George Enescu și Bulevardul Gheorghe Magheru, până la „Piața Romană”.

La întoarcere, autobuzele vor urma Bulevardul Dacia, Strada Mircea Vulcănescu și Strada Berzei, apoi vor reintra pe traseul actual.

Modificările vor afecta și linia de noapte N121. Autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Valea Argeșului” și intersecția străzilor Știrbei Vodă și Berzei.

Pe sensul către „Piața Unirii 2”, vehiculele vor continua pe Strada Berzei, Strada Vasile Pârvan, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Regina Elisabeta, Piața Universității și Bulevardul I.C. Brătianu, până la rondul din Piața Unirii.

La întoarcere, autobuzele vor merge pe Bulevardul I.C. Brătianu, Piața Universității, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Podul Eroilor și Bulevardul Eroilor, de unde vor relua traseul obișnuit.

TPBI le-a recomandat călătorilor să consulte informațiile privind circulația mijloacelor de transport public înainte de plecare, având în vedere modificările temporare din perioada 9-11 octombrie.

Traseele și programele de circulație actualizate pot fi verificate pe platforma maps.mo-bi.ro, în aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul stb.ro.