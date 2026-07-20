Cum îți ții bebelușul în siguranță pe caniculă. Sugarii, copiii mici și bebelușii au nevoie de activități în aer liber pentru a-și dezvolta corpurile și mințile puternice, dar necesită și grijă suplimentară în timpul căldurilor mari, potrivit AP.

În lunile de vară, aceste imperative gemene îi pot face pe părinți să fie anxioși. Cât timp ar trebui copiii să stea afară? Cum știu că sunt bine? Ce ar trebui să evit?

Valurile de căldură fac ca întrebările legate de siguranța bebelușilor să fie mai presante, spune Dr. Katherine Williamson, medic pediatru la Rady Children’s Health din Orange, California.

„Vorbim despre înec și sufocare cu copiii mici, iar acum începem să adăugăm și căldură”, a spus ea. „A devenit ceva mai frecvent ca o potențială vătămare.”

Iată de ce copiii sunt mai vulnerabili la bolile legate de căldură și câteva lucruri de făcut și de evitat pentru a-i menține în siguranță:

Copiii transpiră mai puțin decât adulții și au un metabolism mai rapid, ceea ce îi face să se încălzească mai repede. În perioadele de căldură extremă, raportul lor mai mare dintre suprafața și masa corpului crește absorbția căldurii.

De asemenea, copiii tind să petreacă mai mult timp în aer liber.

În zilele caniculare, părinții trebuie să fie atenți la semnele de boală cauzate de căldură. Lipsa scutecelor umede sau a scutecelor obișnuite ar putea indica faptul că bebelușul este deshidratat. Părinții ar trebui să hrănească sugarii în cantități mai mici și mai frecvent pentru a se asigura că primesc suficiente lichide.

Deși nu sunt neapărat semne de boală, oboseala și pielea înroșită înseamnă probabil că copilul are nevoie de o pauză pentru a se răcori. Williamson a spus că iritabilitatea crescută ar putea indica, de asemenea, că copilului îi este prea cald.

Evitați să ieșiți afară în cele mai fierbinți momente ale zilei, îmbrăcați copiii în haine largi, de culoare deschisă, aplicați cremă de protecție solară și asigurați-vă că beau suficiente lichide. Fructele bogate în apă, cum ar fi pepenele verde și căpșunile, sunt gustări excelente pe vreme de căldură.

„Dacă vă este cald, bebelușului dumneavoastră cu siguranță îi va fi cald”, a spus Dr. Debra Langlois, medic pediatru la Spitalul de Copii C.S. Mott al Universității din Michigan.

Langlois a spus că părinții și alți îngrijitori ar trebui să limiteze timpul petrecut de sugari și copii mici afară pe vreme caldă, dar nu recomandă să rămână strict în interior în niciun moment.

Acest sfat pare contraintuitiv. La urma urmei, nu are sens să protejați copiii de soare?

Dar păturile și alte huse, chiar și cele subțiri, împiedică circulația aerului și captează căldura care poate crește temperatura în cărucior. În schimb, folosiți o copertină pentru umbră.

Williamson îi sfătuiește, de asemenea, pe părinți să verifice piesele metalice care pot încălzi și arde copiii.

Chiar și la umbră și cu geamurile deschise, temperaturile mașinii pot crește dramatic într-un timp scurt. În 2025, 31 de copii au murit de insolație în vehicule, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier.

Agenția recomandă ca îngrijitorii să lase o poșetă sau alt obiect personal pe bancheta din spate, să scrie un bilet sau să așeze un animal de pluș pe scaunul pasagerului pentru a se asigura că nu uită un copil înăuntru.

Dacă vă întoarceți la o mașină parcată cu bebelușul într-o zi călduroasă, asigurați-vă că nici părțile metalice ale scaunului auto nu sunt prea fierbinți. Pentru un confort sporit, folosiți un parasolar pentru a menține interiorul mai răcoros și porniți aerul condiționat în avans.

Pentru a răci o mașină fierbinte, experții recomandă deschiderea geamurilor timp de 10 până la 20 de secunde în timp ce aerul condiționat funcționează.