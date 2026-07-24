De unde vine pasiunea pentru fotbal la copii

Pasiunea pentru fotbal se transmite, în multe familii din România, de la o generație la alta. Trei din patru microbiști români spun că dragostea pentru acest sport a fost moștenită de la tată sau de la o figură paternă, în timp ce peste 70% consideră că purtarea echipamentului echipei favorite contribuie la crearea unui sentiment de apartenență. Datele apar într-un studiu realizat de eMAG împreună cu Frappe Digital.

Potrivit studiului, fotbalul intră în viața multor suporteri încă din copilărie, prin experiențe precum mersul la stadion, vizionarea meciurilor alături de familie sau partidele jucate cu prietenii.

Aproape jumătate dintre respondenți afirmă că au primit, în copilărie, un cadou asociat echipei favorite. Printre cele mai frecvente se numără tricourile, fularele și fanioanele.

„Pentru microbiști, tricoul sau fularul nu reprezintă niște simple piese vestimentare. Ele acumulează un întreg univers simbolic al individului și al comunității. Identitățile colective, istoriile personale, relațiile sociale, animozitățile sau memoriile afective sunt imprimate definitiv, de-a lungul vieții, în aceste materiale emblematice pentru legătura dintre fani și echipele favorite. Vorbim, deci, despre adevărate piese de patrimoniu relevante pentru a înțelege fragmente ale propriilor istorii”, a declarat antropologul Andrei Mihail, cadru didactic al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Obiceiul este continuat și după ce microbiștii devin părinți. Peste jumătate dintre tații incluși în studiu au cumpărat deja pentru copiii lor echipamentul echipei favorite, iar dintre cei care nu au făcut încă acest lucru, peste 90% intenționează să o facă.

Tricoul oficial este cea mai populară alegere pentru un astfel de cadou. Acesta a fost cumpărat de 73% dintre tații și 70% dintre mamele care au achiziționat produse dedicate echipei favorite pentru copii.

În același timp, peste trei sferturi dintre tați consideră că echipamentul oficial contribuie la sentimentul de apartenență, iar doi din trei spun că momentul în care îi oferă copilului tricoul echipei favorite are o importanță deosebită în relația lor.

Pentru mai bine de jumătate dintre respondenți, echipamentul sportiv are o puternică încărcătură emoțională. De asemenea, 77% afirmă că cei mici dezvoltă un atașament față de acesta. Printre reacțiile cel mai des întâlnite la primirea echipamentului se numără bucuria, entuziasmul și surpriza, urmate de mândria de a purta culorile clubului favorit.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 900 de persoane, printr-un chestionar online structurat, distribuit exclusiv participanților din populația țintă. Interviurile online auto-completate au fost desfășurate pe panelul Daedalus Online, în perioada 20-22 iunie 2026.

Cercetarea a fost lansată în contextul campaniei „Dragostea se poartă”, prin care eMAG introduce Fan Shop, un spațiu online dedicat echipamentelor oficiale ale unor cluburi de fotbal din România și din marile campionate europene.

La lansare, eMAG Fan Shop reunește peste 1.000 de produse originale, cu prețuri care pornesc de la 30 de lei. Oferta include echipamente ale unor formații din Super Liga, precum FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Cluj și Farul Constanța, dar și ale unor cluburi internaționale precum FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Liverpool sau Bayern München. În platformă se regăsesc, de asemenea, peste 30 de articole oficiale dedicate lui Lionel Messi.

„Pasiunea pentru fotbal e pentru noi, românii, o moștenire de familie și o declarație de iubire nespusă între părinte și copil. E despre timpul petrecut împreună și despre amintirile care se construiesc între generații, dincolo de rezultate și rivalități. Prin lansarea eMAG Fan Shop, aducem echipamentele originale ale echipelor pe care fanii le iubesc într-un singur loc, cu tot ce înseamnă beneficiile eMAG: livrare începând de mâine ori plata flexibilă în rate fără dobândă. Ne dorim ca, fie că este vorba despre propriul tricou sau despre primul echipament dăruit copilului, această pasiune să ajungă la toți microbiștii cât mai simplu și cat mai repede, pentru că Dragostea se poartă”, a declarat Razvan Acsente, CMO eMAG Romania, Bulgaria si Ungaria.