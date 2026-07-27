Andrea Pirlo nu va deveni selecționerul naționalei Italiei, deși era alegerea lui Paolo Maldini, noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal. Președintele Federației, Giovanni Malagò, a respins candidatura fostului mare mijlocaș, pe fondul controverselor generate de colaborarea acestuia cu o companie rusă de pariuri. Decizia riscă să provoace o ruptură la vârful fotbalului italian, iar presa din peninsulă scrie că Maldini ia în calcul demisia.

După ce Pep Guardiola a refuzat propunerea de a prelua naționala Italiei, Paolo Maldini, numit în urmă cu două săptămâni director tehnic al Federației, împreună cu colaboratorul său Leonardo, l-au desemnat pe Andrea Pirlo drept omul potrivit pentru reconstrucția reprezentativei, absentă de la Cupa Mondială din 2014.

Potrivit presei italiene, cei trei au purtat mai multe discuții și au ajuns la un acord privind proiectul și modul de colaborare. Pirlo mai avea doar de rezolvat rezilierea contractului cu Dubai United înainte de a semna cu Federația Italiană, scrie football-italia.net.

Planul a fost însă blocat din cauza legăturilor lui Andrea Pirlo cu Rusia.

Din octombrie anul trecut, fostul internațional italian este ambasador de imagine al Fonbet, o companie rusă de pariuri. În contextul războiului din Ucraina, această colaborare a stârnit reacții în mediul politic italian, unde s-a considerat că o astfel de asociere este incompatibilă cu funcția de selecționer al echipei naționale.

Giovanni Malagò, ales recent în funcția de președinte al Federației Italiene de Fotbal, a analizat situația și a decis să respingă candidatura lui Pirlo.

La scurt timp după decizie, fostul mijlocaș a confirmat informația printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Am aflat că nu mai sunt candidat pentru postul de antrenor al echipei naționale.”

Respingerea candidaturii lui Pirlo a creat tensiuni în conducerea Federației. Potrivit presei italiene, lui Paolo Maldini i s-ar fi garantat că va avea ultimul cuvânt în alegerea selecționerului, iar decizia lui Malagò a fost percepută ca o încălcare a acestei înțelegeri.

În aceste condiții, fostul căpitan al lui AC Milan urmează să aibă o discuție cu președintele Federației, iar varianta unei demisii este luată în calcul.

În culisele Federației circulă deja mai multe variante pentru postul de selecționer. Giovanni Malagò l-ar prefera pe Roberto Mancini, însă revenirea acestuia este privită cu rezerve după plecarea surprinzătoare din 2023, când a renunțat la națională în timpul preliminariilor pentru EURO pentru a accepta oferta Arabiei Saudite.

Un alt nume care revine în discuție este Antonio Conte. Liber de contract din luna iunie, fostul antrenor al lui Napoli are un palmares solid și este considerat unul dintre cei mai apreciați tehnicieni italieni.