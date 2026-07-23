Pep Guardiola, marea țintă a Italiei. Detaliul care poate bloca numirea

Federația Italiană de Fotbal încearcă să-l convingă pe Pep Guardiola să preia echipa națională, după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, însă salariul de 20 de milioane de euro pe an vehiculat de presa italiană reprezintă principalul obstacol în calea unei înțelegeri, portivit Gazzetta dello Sport.

Pep Guardiola este principala variantă analizată de Federația Italiană de Fotbal pentru postul de selecționer, în contextul în care Italia nu a reușit să se califice la Cupa Mondială pentru a treia ediție consecutivă.

Paolo Maldini, numit recent director tehnic al federației, s-a deplasat săptămâna trecută la Barcelona, unde s-a întâlnit cu antrenorul spaniol și i-a prezentat planul pregătit pentru reconstrucția fotbalului italian.

Președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malagò, a confirmat că au avut loc discuții cu Guardiola, dar a declarat că, în acest moment, nu există nicio garanție că negocierile se vor încheia printr-un acord.

Oficialul a sugerat că federația ar putea depăși bugetul stabilit în cazul unui antrenor de talia fostului tehnician al lui Manchester City.

Sursa citată scrie că Pep Guardiola ar fi solicitat un salariu anual de 20 de milioane de euro pentru a accepta postul de selecționer al Italiei.

Suma este de două ori mai mare decât bugetul pe care Federația Italiană de Fotbal ar fi pregătită să îl aloce pentru viitorul antrenor al echipei naționale.

Potrivit publicației italiene, pretenția financiară ar fi putut fi formulată pentru a face dificilă încheierea acordului și pentru a determina federația să renunțe la negocieri.

Guardiola a declarat anterior că intenționează să ia o pauză după cei zece ani petrecuți la Manchester City.

Paolo Maldini îl consideră în continuare pe Guardiola principala opțiune pentru banca naționalei, însă nu în condițiile financiare vehiculate în presa italiană.

În cazul în care negocierile cu tehnicianul spaniol nu vor duce la un acord, federația mai analizează variantele Andrea Pirlo, Roberto Mancini și Antonio Conte.

Italia a ratat calificarea la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale, din 2018, 2022 și 2026. Federația speră ca numirea unui antrenor important să reprezinte începutul unei reconstrucții și să readucă Squadra Azzurra între echipele importante ale fotbalului internațional.