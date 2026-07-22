Patru dintre ultimele cinci tronsoane aflate în lucru pe Autostrada Transilvania ar putea fi deschise circulației până la sfârșitul anului 2026. Asociația Pro Infrastructura estimează că, în scenariul în care lucrările avansează conform așteptărilor, șoferii vor putea circula în decembrie pe A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca, cu excepția segmentului de aproximativ 40 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului.

Pe Autostrada Transilvania au mai rămas de finalizat cinci tronsoane, care însumează aproximativ 138 de kilometri. Toate sunt contractate, iar patru se află într-un stadiu avansat și au șanse să fie deschise în cursul acestui an.

„Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca, evident cu excepția segmentului de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară”, spune Asociația Pro Infrastructura care a filmat șantierele.

Pe sectorul Biharia – Chiribiș, cu o lungime de 28,5 kilometri, termenul oficial de finalizare este mai 2027. Tronsonul Chiribiș – Suplacu de Barcău are 26,3 kilometri și un termen contractual stabilit pentru luna iulie 2026.

Segmentul Nușfalău – Poarta Sălajului măsoară aproximativ 41 de kilometri și ar urma să fie încheiat în mai 2032. Pe traseul Poarta Sălajului – Zimbor, lung de 12,24 kilometri, termenul indicat este iulie 2026, iar tronsonul Zimbor – Nădășelu, de aproximativ 30 de kilometri, are ca termen oficial luna martie 2027.

Asociația Pro Infrastructura consideră că tronsonul dintre Biharia și Chiribiș ar putea fi deschis înainte de termenul contractual.

„A3 Biharia-Chiribiș, marea surpriză din decembrie 2026?”, se întreabă Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

Lotul are o lungime de 28,5 kilometri și pornește din zona Biharia, la nord de Oradea, unde ajunge deja autostrada venită de la granița cu Ungaria.

„Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice. Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone”, spune Pro Infrastructura.

Tronsonul Biharia – Chiribiș a fost început în perioada contractului cu Bechtel, dar lucrările au fost abandonate la un stadiu fizic de aproximativ 5%. Pe traseu au rămas atunci mai multe pile și structuri nefolosite. Constructorii actuali sunt Precon Transilvania și Citadina 98, iar contractul a fost semnat în martie 2024. Lucrările au început parțial în iulie 2025 și au un termen de execuție de 18 luni. Valoarea proiectului este de 785 de milioane de euro, iar finalizarea este estimată pentru ultimul trimestru din 2026.

Mai departe, tronsonul dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău ar putea fi dat în trafic spre sfârșitul lunii septembrie sau în octombrie.

„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzură așternută și rosturi de dilatație instalate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, spune organizația civică.

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, spune Pro Infrastructura.

Lotul are o lungime de 26,35 kilometri și este construit de Construcții Erbașu. Contractul, în valoare de 884 de milioane de lei, a fost semnat în noiembrie 2023. Proiectarea a început în martie 2024, iar autorizația de construire a fost emisă la 21 ianuarie 2025. Termenul de execuție este de 18 luni, iar finalizarea este estimată pentru octombrie 2026.

Tronsonul Chiribiș – Suplacu de Barcău fusese început tot de compania Bechtel și ajunsese la un stadiu de aproape 50%. Pe traseu a fost ridicată și o structură de mari dimensiuni, un pod care traversează lacul de acumulare. După rezilierea contractului cu firma americană, în 2013, lotul a rămas fără lucrări timp de aproape 12 ani.

Cei 13,5 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Nușfalău au fost deschiși circulației în 2023.

Pro Infrastructura estimează că, dacă loturile din Bihor vor fi finalizate, iar lucrările executate de UMB între Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu vor avansa suficient, traseul rutier dintre Oradea și Cluj-Napoca s-ar putea modifica semnificativ. Finalizarea celor două viaducte suplimentare aflate în construcție este, de asemenea, necesară pentru deschiderea circulației.

„Dacă se aliniază astrele și constructorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș), desigur fără segmentul de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară (2,9 km)”, susține Pro Infrastructura.

Tronsonul dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, de aproximativ 41 de kilometri, a fost contractat în mai 2025 cu o asociere de constructori turci și are un termen de execuție de șase ani și jumătate. Chiar și fără acest segment, organizația consideră că o parte importantă a traficului dintre Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea muta pe Autostrada Transilvania.

„Mulți șoferi vor prefera să folosească A3 în locul mortalului DN1, deși vor ocoli. Mai presus de orgolii și competiție, viața are prioritate și antreprenorii trebuie să finalizeze șantierele în cel mai scurt timp posibil”, spune Pro Infrastructura.

Tronsonul A3 dintre Poarta Sălajului și Zimbor ar putea fi deschis în cursul anului 2026.

Lotul are o lungime de 12,24 kilometri și este construit de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade.

Contractul a fost semnat la 1 iulie 2020, iar valoarea actualizată este de 836 de milioane de lei, fără TVA.

În iulie 2026, stadiul fizic al lucrărilor era de 99%. Finalizarea este indicată pentru ultimul trimestru al anului.

Pe tronsonul Zimbor – Nădășelu, UMB lucrează din 2021, însă proiectul a fost afectat de problemele apărute în două puncte critice, la Nădășelu și Topa Mică. Dealurile au început să alunece, deoarece soluțiile stabilite pe baza studiului inițial de fezabilitate nu s-au potrivit condițiilor din teren.

Traseul a trebuit modificat, iar proiectul a fost completat cu două viaducte care au împreună o lungime de peste trei kilometri. Lucrările suplimentare au fost contractate în iunie 2024 cu firma turcă Ozaltin. Contractul prevede nouă luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție, iar termenul de finalizare este martie 2027.

Tronsonul Zimbor – Nădășelu are 30,06 kilometri și este realizat de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj.

Valoarea actualizată a proiectului este de 1,5 miliarde de lei, fără TVA. În iulie 2026, lucrările pe tronson ajunseseră la un stadiu de 96%, iar cele două viaducte contractate separat erau finalizate în proporție de 67%.