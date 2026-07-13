Lotul Biharia–Chiribiș al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației în luna decembrie 2026, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul prevăzut în contract, potrivit Asociației Pro Infrastructură. Conform estimărilor, segmentul de 28,55 de kilometri are șanse să fie dat în folosință înainte de termen, dacă actualul ritm al lucrărilor va fi menținut.

Aceștia susțin că lotul ar putea fi deschis la finalul anului..

„Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Deși mai sunt multe lucrări de executat, reprezentanții organizației spun că șantierul evoluează într-un ritm încurajator.

„Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone. Noi mizăm nu atât de mult pe volumul de lucrări rămas – este încă foarte mult de muncă – ci pe faptul că atât constructorul, cât și CNIR, vor să demonstreze că pot”, au transmis aceștia.

Tronsonul Biharia–Chiribiș are o lungime de 28,55 kilometri și face parte din sectorul Suplacu de Barcău – Borș al Autostrăzii Transilvania. Contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat în aprilie 2024 de CNAIR cu constructorul Precon, iar în 2025 proiectul a fost preluat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

„Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș), evident cu excepția segmentului de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Execuția propriu-zisă a început în vara anului 2025, după încheierea etapei de proiectare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că peste 40 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, ar urma să fie deschiși circulației până la 1 decembrie 2026. Potrivit acestuia, lucrările pe secțiunile Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului au ajuns într-un stadiu avansat, iar după finalizarea viaductelor circulația va putea fi deschisă fără restricții.

Dacă și lotul Biharia–Chiribiș va fi finalizat în decembrie, șoferii vor putea circula pe un nou segment important al Autostrăzii Transilvania. Pentru realizarea unei legături continue între granița cu Ungaria și Cluj-Napoca va mai fi necesară finalizarea tronsonului Poarta Sălajului–Nușfalău, unde se construiește și tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier aflat în execuție din România.