Autorizația de construire pentru primul lot al sectorului montan al Autostrăzii Unirii A8 a fost emisă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. Este vorba despre lotul Joseni – Ditrău, unde lucrările sunt pregătite să înceapă. Potrivit acestuia, cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt funcționale, iar peste 140 de utilaje sunt pregătite pentru lucrări.

Secretarul de stat a anunțat că a semnat autorizația direct pe teren, pe viitorul șantier al lotului Joseni – Ditrău, alături de directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, și de reprezentanții constructorului.

„Astăzi am ales să semnez Autorizaţia de Construire chiar în teren, pe viitorul şantier al lotului Joseni - Ditrău, alături de directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, şi de constructorul român care va transforma acest proiect în realitate. Am ţinut să marchez acest moment acolo unde autostrada începe să prindă viaţă, să înmânez personal autorizaţia de construire antreprenorului şi să dăm împreună startul oficial al lucrărilor”, anunţă, vineri, pe Facebook, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma.

Horațiu Cosma a transmis că momentul marchează începutul lucrărilor pentru primul tronson montan al Autostrăzii Unirii A8, dar și prima autostradă construită în județul Harghita.

„Totodată, este şi primul lot de autostradă construit vreodată în judeţul Harghita. Constructorul român este pregătit să intre în forţă în şantier în cel mai scurt timp. Organizarea de şantier este finalizată, cele două staţii de betoane şi staţia de asfalt sunt operaţionale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri şi 4 grinzi de 30 de metri”, a precizat Cosma.

În prima etapă, peste 150 de muncitori vor fi prezenți pe șantier, iar echipele vor fi suplimentate pe măsură ce proiectul avansează.

Tronsonul Joseni – Ditrău va avea o lungime de 14,4 kilometri și este programat să fie finalizat în aproximativ doi ani.

Proiectul include construirea a 18 poduri și pasaje, trei ecoducte destinate traversării faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, care va permite folosirea lotului separat de următorul sector.

Sectorul montan al Autostrăzii Unirii este una dintre cele mai ample investiții rutiere din România, cu peste 110 kilometri între Sovata și Pipirig.

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambiţioase investiţii de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata şi Pipirig, investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe şi lucrări inginereşti care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova şi Transilvania”, apreciază Horaţiua Cosma.

Secretarul de stat susține că pregătirile realizate până acum oferă premisele pentru un ritm bun al lucrărilor.

„Autostrada Unirii pe sectorul montan nu mai este doar un proiect pe hârtie. Astăzi începe construcţia primei bucăţi din cea mai spectaculoasă traversare montană de autostradă din România”, a mai declarat Cosma.