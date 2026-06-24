Proiectul Autostrăzii Unirii A8 înaintează într-un ritm accelerat, înregistrând un interes major din partea companiilor de specialitate. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a primit un număr impresionant de 14 oferte în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului care vizează supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție destinate tronsonului 4, sectorul cuprins între Târgu Neamț, Iași și Ungheni.

Competiția pentru acest contract strategic a atras atât firme cunoscute de pe piața românească, cât și mari consorții internaționale. Potrivit datelor oficiale transmise de reprezentanții instituției publice, entitățile care au intrat în cursa pentru securizarea acestui proiect sunt TPF Inginerie, Consitrans, IRD Engineering și EGIS România.

De asemenea, s-au înregistrat numeroase asocieri puternice, printre care se numără cea condusă de TQM Management în parteneriat cu Dohwa Engineering și Triangle AG SRL, precum și asocierea formată din PRO Toby ca lider, alături de Transprojekt Gdanski și B-Act Spolka Akcyjna. O altă structură partenerială este reprezentată de Infranova Soluții tehnice în Construcții, care colaborează cu Botek și Irimat Cons.

Lista continuă cu asocierea dintre Ghallard SYS SRL și Gestion Integral del Suelo SL, dar și cu parteneriatul format din Peyco Proyectos Estudios y Construcciones SA, K-Box Construction Design și WE Project Engineering SRL. De asemenea, în cursă s-au înscris asocierea Activ Proiectare Infrastructură SRL alături de Emay Uluslararasi Muhendislik ve Musavirlik Anonim Sirketi, precum și asocierea Septembrie Consulting, Search Corporation și Cabinetul de Avocat Constantina - Tamara Olcer - Cundiev.

Ultimele grupuri de firme care își dispută acest contract sunt asocierea Konsent împreună cu MGGP Engineering și MGGP, asocierea Civil Engineering Institute Macedonia JSc. Skopje alături de CCAT Solution Grup, respectiv asocierea condusă de Leviatan Design, din care mai fac parte Smart Infrastructure Solutions SRL și Padeco Company Limited.

Această procedură de achiziție publică pune la bătaie un buget estimat la valoarea de 55 milioane de lei. Programul contractual se va întinde pe o perioadă totală de 110 luni. Acest interval cuprinde primele 46 de luni dedicate etapelor de proiectare tehnică și execuție efectivă a drumului de mare viteză, restul de 60 de luni fiind alocate perioadei de garanție obligatorie a lucrărilor realizate.

Rolul firmei sau asocierii care va câștiga această licitație este unul critic pentru calitatea viitoarei șosele. Reprezentanții autorității contractante au subliniat importanța respectării stricte a standardelor tehnice pe parcursul șantierului.

„Conform cerinţelor, vor fi asigurate serviciile de supervizare a proiectării şi execuţiei la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor şi standardelor în vigoare, evaluarea şi aprobarea lucrărilor, cantităţilor, materialelor şi echipamentelor, astfel încât Antreprenorul să execute lucrări de bună calitate şi să finalizeze proiectarea şi execuţia conform termenelor din contract”, se menţionează în comunicat.

În paralel cu această procedură, au fost stabiliți și pașii următori pentru execuția propriu-zisă a infrastructurii. Instituția rutieră urmează să semneze contractul pentru construirea efectivă a tronsonului 4, care leagă DN 24 în zona Iași de Vama Ungheni, unde se va realiza un pod peste râul Prut.

Câștigătorul desemnat este o asociere de firme din Italia, având ca lider societatea Itinera SPA, în parteneriat cu ICM SPA și Saipem SPA. Această investiție majoră beneficiază de fonduri prin intermediul programului SAFE și are o semnificație istorică, deoarece înglobează inclusiv execuția primilor kilometri din viitoarea autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova.

Tronsonul al patrulea din Autostrada A8 se va întinde pe o lungime totală de 15,5 kilometri și va beneficia de o infrastructură complexă, adaptată reliefului și cerințelor moderne de trafic. Pe parcursul acestui traseu urmează să fie ridicate patru poduri și pasaje de mari dimensiuni, precum și două tunele.

Pentru a asigura o conectivitate optimă a regiunii, proiectul tehnic include realizarea a două noduri rutiere importante. Primul este un nod de perspectivă, configurat pentru a asigura legătura directă cu viitorul Spital Regional de Urgență și cu Aeroportul Internațional Iași, în timp ce al doilea va fi nodul rutier de la Golăiești.