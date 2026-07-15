Noua conducere a Ungariei se distanțează de Rusia și anunță o schimbare de direcție în politica externă. Ministrul Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a declarat că Budapesta urmărește refacerea relațiilor cu aliații occidentali și a afirmat că noua conducere „închide ușa” în fața Moscovei. Declarațiile au fost făcute în timpul unei dezbateri organizate la conferința Budapest Energy and Security Talks de Institutul Equilibrium.

Potrivit ministrului ungar al Apărării, noua strategie de securitate are la bază atât interesele naționale, cât și angajamentele asumate în fața NATO.

„Ungaria trebuie să reconstruiască încrederea aliaților săi, iar în ceea ce îi privește pe ruși, le închidem ușa”, a declarat Ruszin-Szendi.

Oficialul a atras atenția că politica externă a noii administrații urmărește refacerea încrederii afectate în ultimii ani.

„Interesele Ungariei coincid cu interesele alianțelor din care face parte”, a spus ministrul.

Romulusz Ruszin-Szendi a susținut că, după schimbarea orientării politice a Budapestei, serviciile de informații ruse ar fi încercat să își mențină influența în Ungaria.

„Închidem ușa în nasul rușilor”, a declarat ministrul, susținând că serviciile de informații ale Rusiei au „încercat să intre pe ușa din spate”.

Ministrul nu a oferit detalii despre presupusele acțiuni desfășurate de serviciile ruse și nici despre măsurile adoptate de autoritățile ungare.

În același timp, oficialul a adăugat că Guvernul de la Budapesta urmărește evoluția războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, susținând că încheierea acestora depinde de voința comună a guvernelor, armatelor și societăților implicate.

Ministrul Apărării a explicat că una dintre primele măsuri adoptate de noua administrație a fost prezentarea unor scuze către mai mulți aliați, inclusiv Finlandei, după ce fostul guvern condus de Viktor Orbán a întârziat ratificarea aderării acestei țări la NATO.

Ruszin-Szendi, fost șef al Statului Major al armatei ungare, a calificat drept „inacceptabilă” atitudinea fostei conduceri față de Finlanda.

El a reiterat și angajamentul Ungariei de a atinge până în 2035 obiectivul NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și securitate, precizând însă că, pe termen scurt, educația și sănătatea reprezintă priorități pentru executiv.

„Credeți-mă, aș putea cheltui foarte mulți bani pentru armată, dar există un moment potrivit pentru toate”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că programul de modernizare a armatei va continua, iar autoritățile poartă discuții cu mai multe companii europene din industria de apărare pentru dezvoltarea unor capacități de producție în Ungaria.

Schimbarea de poziție vine după victoria obținută la alegerile din aprilie de partidul Tisza, condus de premierul Péter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii Fidesz și ai fostului premier Viktor Orbán.

Noul executiv a adoptat o abordare mai apropiată de direcția generală a Uniunii Europene și a început să normalizeze relațiile cu Ucraina. La 19 iunie, autoritățile ungare au eliminat restricțiile impuse anterior mai multor publicații ucrainene.

Totuși, Budapesta își menține rezervele privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. La summitul european din 18 iunie, premierul Péter Magyar a solicitat eliminarea din declarația finală a formulării potrivit căreia următoarele etape ale negocierilor de aderare ar trebui deschise „cât mai curând posibil”.