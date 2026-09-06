Elevii din România revin la cursuri luni, 7 septembrie 2026, când începe efectiv anul școlar. Pentru cei mai mulți dintre ei sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027.

Din punct de vedere administrativ, anul școlar 2026-2027 a început la 1 septembrie 2026 și se va încheia la 31 august 2027, potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial.

Cursurile încep însă pe 7 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge la școală până pe 18 iunie 2027, în timp ce clasele terminale vor încheia anul mai devreme, înaintea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Primul modul începe luni, 7 septembrie 2026, și se desfășoară până vineri, 23 octombrie 2026. După această perioadă urmează vacanța de toamnă. Elevii vor fi liberi de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026, iar cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie. Al doilea modul se desfășoară între luni, 2 noiembrie 2026, și marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii se întorc la școală luni, 11 ianuarie. Tot pe 11 ianuarie începe și cel de-al treilea modul. Data la care acesta se termină nu este aceeași în toată țara, deoarece depinde de perioada aleasă de fiecare inspectorat pentru vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”.

Astfel, modulul al treilea se poate încheia vineri, 12 februarie 2027, vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027. Vacanța mobilă va dura o săptămână și va fi stabilită în intervalul 15 februarie-7 martie 2027. În funcție de perioada aleasă, modulul al patrulea va începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie. Toți elevii vor încheia acest modul vineri, 23 aprilie 2027.

Urmează vacanța de primăvară, programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027. Cursurile reîncep miercuri, 5 mai. Ultimul modul al anului școlar începe pe 5 mai și se încheie, pentru majoritatea elevilor, vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se termină duminică, 5 septembrie 2027.

Calendarul nu este identic pentru toți elevii. Clasele terminale încheie cursurile mai devreme, în timp ce anumite clase din învățământul tehnologic și profesional vor continua după data de 18 iunie.

Clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027.

Elevii de clasa a VIII-a încheie școala pe 11 iunie 2027, înaintea Evaluării Naționale. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri este 18 iunie 2027.

Clasele din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile prevăzute în ordin, precum și elevii din învățământul profesional, vor termina cursurile pe 25 iunie 2027.

Pe lângă perioadele de vacanță, elevii și profesorii vor avea și alte zile în care nu se organizează cursuri. Pe 5 octombrie 2026, cu ocazia Zilei internaționale a educației, elevii nu vor merge la școală.

Cursurile nu se desfășoară nici în zilele declarate sărbători legale sau în celelalte zile nelucrătoare prevăzute de legislație.

Luni, 30 noiembrie 2026, de Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, sunt zile libere. Cum acestea vin imediat după weekendul din 28-29 noiembrie, elevii vor avea patru zile consecutive fără cursuri.

O altă zi liberă este marți, 1 iunie 2027, când este sărbătorită Ziua Copilului. Alte sărbători legale din perioada anului școlar 2026-2027 se suprapun cu vacanțele elevilor.