Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

Meta a amânat lansarea noilor ochelari de realitate mixtă „Phoenix” până în 2027, potrivit unor surse interne obținute de Bussiness Insider.

Compania plănuia iniţial să lanseze dispozitivul în a doua jumătate a anului 2026, însă a decis să îşi acorde mai mult timp pentru perfecţionarea produsului. Meta nu a răspuns imediat solicitării de comentarii din partea publicației Reuters.

În memo, directorii Gabriel Aul şi Ryan Cairns au explicat că amânarea ”va oferi mai mult răgaz pentru a pune la punct toate detaliile”. Documentul indică faptul că decizia urmăreşte îmbunătăţirea dispozitivului înainte de lansarea programată pentru 2027.

Dispozitivul, numit anterior Puffin, are o greutate de aproximativ 100 de grame şi utilizează un ecran cu rezoluţie mai scăzută, alături de o capacitate de procesare mai redusă decât cea oferită de headset-urile premium, precum Apple Vision Pro, potrivit informaţiilor publicate în iulie.

Realitatea mixtă integrează realitatea augmentată cu realitatea virtuală, permiţând interacţiunea simultană dintre elementele fizice şi cele digitale. Prin această tehnologie, utilizatorii pot vedea obiecte virtuale suprapuse peste mediul real şi se pot comuta între cele două tipuri de conţinut în funcţie de aplicaţiile utilizate.

Amânarea lansării ochelarilor cu realitate mixtă are loc în contextul în care Meta se pregăteşte să își reducă bugetele pentru proiectele dedicate metaversului cu până la 30%, potrivit surselor Bloomberg News. Divizia Reality Labs produce headset-urile Quest, ochelarii inteligenţi care au fost dezvoltaţi împreună cu Ray-Ban (EssilorLuxottica) şi viitoarele modele de ochelari de realitate augmentată.

Compania a anunţat vineri că şi-a extins iniţiativele din zona de hardware AI prin achiziţia Limitless, un startup care dezvoltă dispozitive tip pandantiv alimentate de inteligenţă artificială. Meta a precizat că această achiziţie se înscrie în eforturile de diversificare a portofoliului de produse.