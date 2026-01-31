Exclusiv. Cinemaul în era influencerilor. Creatorii de conținut rescriu relația dintre film și public

Peste 20.000 de bilete vândute în pre-sale, peste 400.000 de spectatori în cinematografe și aproximativ trei milioane de dolari la box office. Pentru un film românesc, cifrele nu mai sunt demult doar „încurajatoare”, ci devin un argument solid într-o discuție mai amplă despre schimbarea relației dintre public, cinema și noile figuri de influență din cultura pop.

Comedia „Dragoste la Țară”, ajunsă deja pe locul 5 în topul celor mai de succes filme românești după încasări, nu spune doar o poveste de dragoste urban–rural, ci și povestea unei industrii aflate într-o transformare accelerată.

„«Dragoste la țară» este un film care cel mai mult rezonează cu oamenii care au amintiri din mediul rural, fie au copilărit sau încă locuiesc în sate sau comune mici. Cred că publicul vrea să fie auzit și văzut prin producții care rezonează cu viața lor, într-un mod optimist”, explică Alexandra Hash, producătoarea filmului și CEO Vidra Productions. într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.

Succesul filmului pare să confirme o realitate adesea ignorată, faptul că publicul românesc nu a dispărut din săli, ci așteaptă povești în care să se poată recunoaște fără ironie sau condescendență. Iar „Dragoste la Țară” exact asta propune, o variantă contemporană, accesibilă, a unei „Frumoasa și Bestia” moderne, în care diferențele dintre oraș și sat sunt sursă de umor, nu de judecată.

Deși amploarea fenomenului este impresionantă, echipa de producție nu vorbește despre un pariu câștigat la limită. Din interior, filmul a fost perceput ca un proiect cu un potențial clar, tocmai pentru că miza emoțională era una personală.

„Inclusiv eu, personal, m-am regăsit în partea de «viața la sat» și m-am bucurat de multe glume din acest film. Nu ne-a surprins deloc succesul acestui film”, spune Alexandra Hash.

Datele confirmă această intuiție, căci s-au înregistrat peste 160.000 de spectatori în prima săptămână și un ritm constant de creștere în săptămânile următoare. Într-un context în care multe producții locale se sting rapid după lansare, constanța devine un indicator mai relevant decât vârful inițial.

Unul dintre cele mai discutate elemente ale succesului „Dragoste la Țară” este prezența Anei Iorga și a lui Adrian Elicopter, cuplu atât pe ecran, cât și în viața reală, fiecare cu comunități online de aproape un milion de urmăritori. Alături de ei, actori consacrați precum Carmen Tănase, Emil Mitrache, Sorin Dodi sau Sergiu Semerea creează un amestec între mainstream digital și tradiția cinematografică.

Pentru producătoare, rolul influencerilor depășește cu mult zona de „vectori de promovare”.

„Ana și Adrian sunt creatori de conținut care au comunități foarte puternice și loiale. Acest film nu ar fi funcționat la fel fără talentul lor”, spune Alexandra Hash în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei. Ea subliniază apoi că succesul nu se explică doar prin reach, ci prin autenticitate.

Producătoarea a vorbit și despre influenceri ca instrumente de marketing, dar și ca parte din produsul cultural în sine. „Acești creatori de conținut știu cel mai bine ce funcționează pentru publicul lor pentru că sunt foarte aproape de ei. Participă la creație, apoi, evident, comunică producția oamenilor pentru care a fost făcută”, a mai precizat Alexandra Hash.

Apropierea directă de public explică și atmosfera de la evenimentele de lansare, unde sute de fani au venit nu doar la film, ci la o experiență completă. Au făcut fotografii, au interacționat direct cu creatorii lor de conținut preferați, s-a simțit sentimentul de comunitate.

Într-o industrie unde algoritmii contează foarte mult, „Dragoste la Țară” ridică o întrebare esențială: Cât din succes aparține strategiei de promovare și cât filmului în sine?

„Dacă produsul final nu este bun, promovarea lui ar fi ca și cum ai da la o bicicletă fără lanț. Cel mai mult contează filmul în sine”, punctează Alexandra Hash.

Chiar și în scenariul în care publicul vine „pentru influencer”, rezultatul nu este neapărat unul superficial. „Se întâmplă că acel public va pleca mulțumit pentru că a văzut influencerul”, a mai punctat producătoarea. Cu alte cuvinte, pragul de intrare poate fi digital, dar experiența finală rămâne una cinematografică.

Una dintre cele mai sensibile teme rămâne raportul dintre calitatea artistică și presiunea performanței online. „Depinde ce înțelegi prin asta”, spune Alexandra Hash. „Pentru noi calitate artistică înseamnă dacă oamenii pleacă râzând de la o comedie”, continuă ea.

Definiția ei reflectă schimbarea de paradigmă, anume că succesul nu mai este evaluat doar de critici sau festivaluri, ci de reacția reală a publicului din sală.

Poate cea mai importantă lecție a acestui proiect este refuzul rețetelor unice. „Dacă publicul a iubit un tip de film, nu înseamnă că ar trebui să se facă filme doar în acel fel. Industria ar trebui să fie variată și fiecare să producă poveștile cu care se simte cel mai confortabil”, spune Alexandra Hash.

Într-un peisaj media fragmentat, „Dragoste la Țară” nu este doar o comedie de succes, ci un studiu de caz despre cum se construiește relevanța culturală în 2026, o construcție ce are la bază povești recognoscibile, figuri care vorbesc pe limba generațiilor tinere și, mai ales, cu respect real pentru spectator.