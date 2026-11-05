Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit joi, 5 noiembrie 2026, la Palatul Victoria, cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare. Șeful Guvernului a transmis interesul României pentru extinderea prezenței militare și economice a Statelor Unite pe teritoriul țării. Discuțiile au vizat inclusiv securitatea Mării Negre, investițiile în apărare și consolidarea cooperării în cadrul NATO.

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că l-a primit la sediul Guvernului pe Elbridge Colby, oficial american aflat într-o vizită în România. Întâlnirea s-a concentrat asupra colaborării dintre cele două state în domeniul apărării și asupra riscurilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

”L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, aflat în vizită în ţara noastră. Discuţiile aplicate au vizat modalităţile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face faţă provocărilor din ce în ce mai mari şi mai complexe din regiune, precum şi situaţia de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis, joi, premierul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a afirmat că a discutat cu reprezentantul administrației americane despre importanța sprijinului oferit de Washington pentru securitatea României și a regiunii.

Premierul a declarat că i-a transmis oficialului american că ”Statele Unite au fost şi rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esenţial în asigurarea securităţii noastre şi a celei regionale, şi i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin”.

Un alt subiect abordat la întâlnire a fost finanțarea sectorului militar și respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO.

Premierul a prezentat eforturile Guvernului de a asigura fonduri pentru apărare, în condițiile restricțiilor bugetare, și obiectivele privind modernizarea echipamentelor militare.

”La rândul ei, România este un aliat şi un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, aşa cum o arată şi istoria recentă. I-am prezentat eforturile Guvernului de a aloca resurse importante pentru apărare, chiar şi pe fondul limitărilor bugetare, întrucât asigurarea securităţii cetăţenilor noştri este o prioritate de nediscutat. Am evidenţiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităţilor militare şi pe creşterea investiţiilor în industria de apărare şi în infrastructura cu dublă utilizare”, a mai declarat premierul.

În cadrul întrevederii a fost discutată și posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune cu Statele Unite în industria de apărare.

Cooperarea ar putea include activități de producție, lucrări de mentenanță și servicii de sprijin logistic, cu scopul extinderii capacităților industriale ale României în acest domeniu.

Luca Niculescu a discutat cu Elbridge Colby și despre situația din regiunea Mării Negre, unde incursiunile dronelor și atacurile asupra transportului maritim reprezintă probleme de securitate.

”Am analizat situaţia de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone şi atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigaţie. Am evidenţiat relevanţa şi rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică”, a mai transmis Luca Niculescu.

În acest context, premierul a exprimat dorința ca Statele Unite să își consolideze prezența în România, atât în domeniul militar, cât și în cel economic. Șeful Guvernului a transmis oficialului american ”interesul ţării noastre pentru o prezenţă militară şi economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice şi operaţionale pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic”.

”L-am asigurat că România rămâne profund ataşată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA şi întăririi relaţiei transatlantice”, afirmă premierul.

Întrevederea de la Palatul Victoria a avut loc după alte discuții purtate de Elbridge Colby cu reprezentanți ai autorităților române.

Miercuri, 4 noiembrie, subsecretarul american pentru Politica de Apărare a fost primit de președintele Nicușor Dan.

În aceeași zi, oficialul Statelor Unite a avut o întrevedere și cu ministrul Afacerilor Externe, Luca Neculăescu.